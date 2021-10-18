Компанія Apple презентувала оновлені ноутбуки MacBook Pro з діагоналлю екрана 14 і 16 дюймів.

Трансляція презентації відбувалася на YouTube-каналі Apple.

У понеділок, 18 жовтня, компанія Apple провела презентацію новинок. Зокрема, продемонстрували дві версії оновлених MacBook Pro. Вони зазнали найбільшого за останні 5 років редизайну.

Новий ноутбук від Apple представлений у двох версіях: з 14,2-дюймовим або 16,2 дюймовим дисплеєм ProMotion MiniLED з частотою 120 Гц (Liquid Retina Pro XDR). Роздільна здатність — 3024х1964 року або 3456х2234 відповідно, яскравість — 1000-1600 ніт.

Товщина дисплея — лише 4 мм.

Рамки довкола екрану стали тоншими, ніж у попереднього покоління. Також з’явилася прямокутна виїмка посередині для камери, яку в соцмережах прозвали “чуб” або “брова”.

Камеру було покращено. Вона має вдвічі більшу роздільну здатність — 1080p — і використовує об’єктив з ширшою діафрагмою, що пропускає більше світла. Компанія обіцяє вдвічі кращу продуктивність її роботи при слабкому освітленні.

Презентували також два на вибір процесори власного виробництва компанії — Apple M1 Pro і Apple M1 Max. Обидва мають 10 ядер. Версія Pro може мати 14- або 16-ядерний графічний процесор, а Max — 24- і 32-ядерний графічний процесор.

В компанії обіцяють, що 14-дюймовий MacBook Pro з чіпами Apple M1 Pro і Apple M1 Max буде в 3,7 раза швидший за 13-дюймовий MacBook Pro з процесором Intel Core i7.

Щодо 16-дюймового MacBook Pro обіцяють у 2,1 раза більшу швидкість роботи, ніж у попередника з Intel Core i9.

Очікуваний час автономної роботи 14,2-дюймового MacBook Pro — до 17 годин, 16,2-дюймового — до 21 години.

Добірка портів стала ширшою. Повернули HDMI, SD та картридер, додали роз’єм MagSafe 3 для зарядки, порт Thunderbolt лишився.

Touch Bar, що впродовж останніх 5 років незмінно був нагорі пристроїв від Apple, тепер замінений набором функціональних клавіш. За допомогою цих клавіш можна увімкнути режим “Не турбувати”, голосовий помічник Siri тощо.

В правому верхньому куті — клавіша із Touch ID для розблокування ноутбука. Вона має об’ємний малюнок у вигляді кільця і відрізняється від інших клавіш на дотик.

Новий MacBook Pro стандартно поставляється з 16 ГБ оперативної пам’яті. Утім можна збільшити до 32 ГБ з M1 Pro або до 64 ГБ з M1 Max.

Вартість новинки — від 1999 доларів. Для замовлення доступний з 26 жовтня.