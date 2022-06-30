Армія РБ застосовує комплекси радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною – Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.
На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.
На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.
На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.
Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.
Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.
Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.
На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
Водночас не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Так Одещину повністю звільнено, зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України (ЗСУ) вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого війська РФ залишили цю територію.
- Також протягом червня українські захисники здійснюють низку операцій на острові. Зокрема кілька днів тому ЗСУ завдали по острову Зміїному понад 10 влучних ударів.
- Унаслідок цього уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1″. Зокрема, 22 червня, через удар ЗСУ по острову Зміїний знищено щонайменше декілька одиниць ворожої військової техніки.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що рішення РФ залишити стратегічний чорноморський форпост, острів Зміїний, стало свідченням здатності України дати відсіч російській агресії.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники на 100% виконали свою місію у Сєвєродонецьку та вийшли з окупованого росіянами міста без втрат.
- Також за даними Інститут вивчення війни, під час наступу на Сєвєродонецьк російські війська зазнали значних втрат.