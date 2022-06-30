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Армія РБ застосовує комплекси радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною – Генштаб

Триває сто двадцять сьома доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. Також військові підрозділи РБ застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.

Четвер, 30 червня 2022, 21:41
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи  перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Водночас не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Так Одещину повністю звільнено, зазначили у Генштабі.

Теги: Генштаб, зведення Генштабу, російсько-українська війна, ситуація на фронті

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