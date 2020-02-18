Відповідну заяву Розмарі ДіКарло зробила під час сьогоднішнього засідання Радбезу ООН.

Заступник генсекретаря ООН зазначила, що в стосунках між Росією та Україною останнім часом спостерігався певний прогрес. Зокрема, вона зазначила проведення саміту “нормандської четвірки” в грудні минулого року обмін полоненими і розведення сил і засобів на трьох ділянках на Донбасі, які відбулися після нього. Водночас ДіКарло наголосила, що ці позитивні заходи “носять обмежений характер та можуть легко бути звернені назад”.

Сьогоднішню атаку бойовиків в районі Золотого вона пов’язала з “відсутністю постійної політичної волі” сторін.

“Сьогоднішнє тривожне повідомлення про серйозні порушення припинення вогню вздовж лінії зіткнення в районі Золотого, а також, як стверджується, застосування важкої техніки викликають тривогу і нагадують про те, що у відсутності постійної політичної волі існує реальна небезпека того, що знову виникне насильство”, — сказала вона.

ДіКарло висловила надію, що Рада безпеки ООН “закличе всі зацікавлені сторони зробити все можливе, щоб забезпечити позитивну динаміку в переговорах, а також проявити політичну волю і гнучкість, щоб досягти домовленості щодо ключових кроків”.

Нагадаємо, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.