24 червня у Бердянську російські окупанти, ймовірно, вбили двох повстанців-підлітків, Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова. Джерело #Букв, близьке до Тіграна, повідомило, що хлопцям вдалося ліквідувати щонайменше чотирьох росіян.

Джерело: #Букви

Особа, наближена до Тіграна, розповіла у коментарі, що Тігран з Микитою дійсно могли організувати цей атентат.

“Окупація, виїзд рідних, друзів і знайомих, затримання, обшуки, підозри, обвинувачення в антиросійських поглядах, щоденні “походи” до окупаційної поліції. На мою думку, кульмінацією всього стало те, що його [Тіграна] не випускали з міста. Він був у своєму місті серед чужих ворожих людей”.

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Джерело також повідомляє, що за даними свідків хлопці дійсно ліквідували окупантів, і не двох, а щонайменше чотирьох (нібито вбили чотири окупанти та поранили одного міліціонера), проте це складно перевірити.

Більше інформації не розкриваємо з міркувань безпеки джерела.

Нещодавно у соцмережах поширилось відео, на якому хлопець, схожий на Тіграна Оганнісяна говорить слова “…двоіх точно… Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине!”. На відео видно предмет, схожий на мисливську рушницю та автомат Калашникова.

У місцевих Telegram-каналах ширяться заклики увіковічнити пам’ять хлопців та їхні вчинки. Нині інформація про їхню загибель не підтверджена офіційно, однак місцеві канали зауважують, що вона, скоріш за все, правдива.

Згодом координаторка організації “Медійна ініціатива за права людини” (МІПЛ) Ольга Решетилов заявила, що з 24 червня в окупованому Бердянську рідних, ймовірно, вбитих двох підлітків, Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, допитують й обшукують росіяни. Батьки досі не бачили тіл хлопців.

Восени 2022 року росіяни викрали Тігран Оганнісян та катували, проте невдовзі відпустили, завдяки відгомону, якого набув цей злочин.

Тоді до #Букв звернувся учитель Тіграна, який розповів, що росіяни почали бити і душити хлопця на очах у його бабусі, а потім вивезли його у невідомому напрямку, нічого не сказавши рідним. Згодом з‘ясувалось, що 16-річного Тіграна відвезли до Бердянської виправної колонії №77 та звинуватили в тому, що він, нібито, був коригувальником. Його учитель розповів, що Тігран залишився в окупованому місті, щоб доглядати за бабусею. Згодом #Буквам написала мама Тіграна, повідомивши, що росіяни відпустили його додому.

Попри це, ворожі війська мали намір ув‘язнити неповнолітніх Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова – 24 травня Слідчий комітет РФ звинуватив їх у змові з метою підтримки ЗСУ та підготовці вибуху на залізниці. Хлопцям загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі. Упродовж перебігу “слідства” хлопці мали щодня з‘являтись до відділення “поліції” загарбників.