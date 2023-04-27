27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою "русифікацією".

Відповідну резолюцію ухвалили на весняній сесії ПАРЄ.

За ухвалення резолюції під назвою “Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до РФ або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, припинити злочинам та покарати винних” проголосували 87 депутатів, тоді як один висловився проти, і один утримався.

У резолюції асамблея послалася на Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, прийняту 9 грудня 1948 року.

Асамблея заявила, що є докази того, що депортовані діти зіштовхнулися з процесом русифікації через перенавчання російській мові, культурі та історії, навівши приклади заборони дітям розмовляти українською мовою, впливу пропаганди та відвідування “патріотичних сайтів” або військового вишколу.

“Насильницькі переміщення українських дітей явно планувалися і систематично організовувалися як державна політика і мали огидну мету знищити всі зв’язки та риси їхньої української ідентичності”, – мовиться в резолюції.

У ПАРЄ вимагають”безпечного повернення українських дітей, примусово перевезених до Росії або на тимчасово окуповану нею територію, а також покарання тих, хто це здійснював на всіх рівнях”, вказуючи на те, що задокументовані докази такої практики “збігаються з міжнародним визначенням геноциду”.

Євродепутати нагадали про ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо російського президента Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Асамблея також закликала надати доступ до Росії ООН та Міжнародному Червоному Хресту та Червоному Півмісяцю для збору інформації про депортованих дітей, а також закликала держави збирати докази злочинів, включаючи геноцид.

Нині підтверджено, що понад 19 384 українських дітей було депортовано до Росії, тоді як доля ще багатьох тисяч залишається нез’ясованою.

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17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.