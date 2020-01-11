В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що політична частина розслідування авіакатастрофи в Ірані завершена.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Зазначається, що оперативний штаб при Раді безпеки і оборони, створений за дорученням Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака українських авіаліній МАУ в Ірані, від початку отримував усю необхідну інформацію.

“Нашим фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися та відбуваються в Тегерані. На підставі зібраної інформації завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни. Політична частина роботи завершена”, – йдеться в повідомленні.

В ОПУ додали, що наразі українські фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.