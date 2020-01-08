Українські мобільні оператори Vodafone та lifecell нададуть українцям можливість безкоштовно зателефонувати до Ірану у зв'язку з авіакатастрофою в Тегерані.

Про це повідомили прес-службах мобільних операторів.

Так Vodafone Ukraine пообіцяв українцям повернути кошти, витрачені ними на SMS-повідомлення та вихідні/вхідні дзвінки в Іран.

“Ми щиро співчуваємо сім’ям та близьким пасажирів і членів екіпажу рейсу “Тегеран-Київ”. Ми повернемо кошти, що були витрачені абонентами Vodafone на голосовий зв’язок в Iрані, на вхідні дзвінки та дзвінки в Україну, а також SМS, в період з 8 по 10 січня включно”, — повідомили в Vodafone, вказавши, що кошти будуть повернені протягом декількох днів.

А мобільний оператор lifecell надав українцям безкоштовні хвилини для дзвінків в Іран.

“Всім абонентам lifecell в Ірані нараховано безкоштовно 20 хвилин для голосових дзвінків у межах Ірану та в Україну, щоб вони могли зв’язатися з близькими. … Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих в результаті авіакатастрофи 8 січня 2020 року в Тегерані”, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що український мобільний оператор “Київстар” прийняв рішення тимчасово скасувати плату за дзвінки до Ірану.