Про це повідомили прес-службах мобільних операторів.
Так Vodafone Ukraine пообіцяв українцям повернути кошти, витрачені ними на SMS-повідомлення та вихідні/вхідні дзвінки в Іран.
“Ми щиро співчуваємо сім’ям та близьким пасажирів і членів екіпажу рейсу “Тегеран-Київ”. Ми повернемо кошти, що були витрачені абонентами Vodafone на голосовий зв’язок в Iрані, на вхідні дзвінки та дзвінки в Україну, а також SМS, в період з 8 по 10 січня включно”, — повідомили в Vodafone, вказавши, що кошти будуть повернені протягом декількох днів.
А мобільний оператор lifecell надав українцям безкоштовні хвилини для дзвінків в Іран.
“Всім абонентам lifecell в Ірані нараховано безкоштовно 20 хвилин для голосових дзвінків у межах Ірану та в Україну, щоб вони могли зв’язатися з близькими. … Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих в результаті авіакатастрофи 8 січня 2020 року в Тегерані”, — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що український мобільний оператор “Київстар” прийняв рішення тимчасово скасувати плату за дзвінки до Ірану.
- Нагадаємо, в ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.
- В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.