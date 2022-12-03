Про це повідомила пресслужба посольства України в Австрії.

“Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у межах допомоги Австрії для України”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що допомога була здійснена за сприяння Міністерства закордонних справ Австрії та підтримки всеавстрійської акції NachbarInNot (“Cусід в скруті”).

Крім того, нещодавно Міністерство цифрової трансформації України та Федеральне міністерство фінансів Республіки Австрія підписали меморандум у сфері цифровізації, відтак Австрія пообіцяла найближчим часом надати Україні партію генераторів.

Під час зустрічі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та державний секретар з цифровізації та телекому міністерства фінансів Австрії Флоріан Турскі обговорили співпрацю країн у сфері цифрової трансформації та обмін досвідом у сферах доступу до швидкісного інтернету, електронного урядування, цифрових стартапів.

Австрія висловила готовність найближчим часом виділити допомогу для підтримки українських серверів та цифрової інфраструктури, мовиться про партію генераторів. Також сторони будуть працювати далі над забезпеченням України терміналами супутникового звʼязку “Старлінк”. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили потреби телеком-сфери.

Також нещодавно австрійські громади передали для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій три пожежні автомобілі. Австрійські колеги передали три автомобілі марки Styer. Вони стали частиною 52-го гуманітарного конвою, направлений в Україну з Австрії.

Пожежні автомобілі Україні надали громади Тульна, Майнінга та Гайнберга. А федеральне Міністерство внутрішніх справ Австрії скористалося європейською системою Common Emergency Communication and Information System (CECIS) та супроводом від UPCM Logistics Hub Slovakia для того, щоб автомобілі було доставлено в Україну.