Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 15 червня напередодні оголошення про надання безпекової допомоги та іншої гуманітарної допомоги Україні у розмірі 1 мільярда доларів на тлі військової агресії РФ, що триває.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я підтвердив те, що Сполучені Штати стоятимуть поруч з Україною, оскільки вона захищає демократію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії”, – йдеться у заяві Байдена.

За його словами, він поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, зокрема додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які потрібні українцям для підтримки їхньої оборони в операції у Донецькій та Луганській областях.

Окрім цього, лідери країн обговорили зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил.

США також нададуть 225 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, яка, піде на “забезпечення безпечної питної води, критично важливих медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей для придбання предметів першої необхідності”.

Востаннє вони спілкувалися телефоном ще у квітні.