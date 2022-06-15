Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я підтвердив те, що Сполучені Штати стоятимуть поруч з Україною, оскільки вона захищає демократію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії”, – йдеться у заяві Байдена.
За його словами, він поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, зокрема додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які потрібні українцям для підтримки їхньої оборони в операції у Донецькій та Луганській областях.
Окрім цього, лідери країн обговорили зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил.
США також нададуть 225 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, яка, піде на “забезпечення безпечної питної води, критично важливих медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей для придбання предметів першої необхідності”.
Востаннє вони спілкувалися телефоном ще у квітні.
- Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена оголосить про додаткову військову допомогу Україні сумарною вартістю 1 мільярд доларів.
- Сполучені Штати готові підтримати новий союз між Україною, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії, якщо його буде створено.
- Раніше повідомлялося, що уряд США скерує в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, а також надаватиме “усе, що необхідне для завдання ударів по цілям на українській території, котрі вони обиратимуть”.
- Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що незабаром будуть посилені зусилля задля того, щоб надати Україні якомога більше допомоги.
- Північноатлантичний альянс планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.