2 січня, у неділю президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським, після того, як він закликав президента Росії Володимира Путіна послабити невпинну військову кризу на кордоні з Україною.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція CNN.

За словами представника Білого дому, Байден планує поговорити з президентом України Зеленським у неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити військове нарощування Росії на кордонах України та розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних відносин зі сприяння деескалації ситуації в регіоні.

Байден заявив у п’ятницю, що він чітко дав зрозуміти у розмові з Путіним, що якщо Росія вторгнеться в Україну, доведеться заплатити “високу ціну”.

Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, піде в Україну, у нас будуть жорсткі санкції. Ми збільшимо нашу присутність у Європі разом із нашими союзниками у НАТО, і це буде занадто висока ціна, аби її заплатити”, — наголосив Байден після новорічного обіду у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Байден заявив, що Путін погодився на три майбутні конференції в Європі, включаючи дипломатичні переговори США і Росії під керівництвом заступника держсекретаря США Венді Шерман 10 січня в Женеві та переговори Росія — НАТО 12 січня.

Я відчув, що він погодився з тим, що ми проведемо три великі конференції в Європі, починаючи з середини місяця з нашими керівними співробітниками, які стосуються ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі), Росія — НАТО, а також продовження дискусій щодо нашої стратегічної доктрини. І тому він нічого не заперечив”, — зазначив Байден.

Під час розмови з Путіним Байден закликав його вжити заходів для послаблення кризи на кордоні Росії з Україною, знову попереджаючи про жахливі економічні наслідки, якщо Путін продовжить вторгнення. Путін сказав Байдену, що введення нових санкцій проти Росії буде “колосальною помилкою”, яка може призвести до повного розриву відносин між двома країнами, стверджує помічник Кремля.

За словами американських і російських чиновників, 50-хвилинний телефонний дзвінок не приніс жодних серйозних проривів, але все-таки визначив напрямок майбутніх особистих дипломатичних переговорів.

Близько 100 000 російських військових залишаються на кордоні з Україною, попри попередження Байдена та європейських лідерів про серйозні наслідки, якщо Путін почне вторгнення. Американські чиновники також стверджують, що Москва веде масову кампанію дезінформації, спрямовану на підрив уряду України напередодні.