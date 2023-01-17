Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Лідери обговорили свою постійну підтримку України та засудили російську агресію. Американський президент Байден та канцлер ФРН Шольц обговорили свою постійну допомогу Україні.
За словами офіційного представника німецького уряду, у центрі уваги телефонної розмови було питання підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, передає DW. Лідери двох країн погодилися, що ця підтримка “має бути ефективною, стійкою та тісно скоординованою”.
Під час минулої розмови 5 січня, США зазначили, що постачать Україні БМП Bradley, а ФРН — бойові машини піхоти Marder. Окрім цього, Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.
Зауважимо, 20 січня відбудеться нова зустріч партнерів з оборони України на військовій базі США у німецькому місті Рамштайн, на якій союзники мають ухвалити подальші рішення.
Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.
- Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.
- 17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.
- 17 січня виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Захід не може піддатися створеному Росією наративу щодо використання ядерної зброї, оскільки так агресор намагається відмовити країни від надання підтримки Україні.