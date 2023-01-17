17 січня президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорили подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Лідери обговорили свою постійну підтримку України та засудили російську агресію. Американський президент Байден та канцлер ФРН Шольц обговорили свою постійну допомогу Україні.

За словами офіційного представника німецького уряду, у центрі уваги телефонної розмови було питання підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, передає DW. Лідери двох країн погодилися, що ця підтримка “має бути ефективною, стійкою та тісно скоординованою”.

Під час минулої розмови 5 січня, США зазначили, що постачать Україні БМП Bradley, а ФРН — бойові машини піхоти Marder. Окрім цього, Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.

Зауважимо, 20 січня відбудеться нова зустріч партнерів з оборони України на військовій базі США у німецькому місті Рамштайн, на якій союзники мають ухвалити подальші рішення.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.