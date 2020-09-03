Байден назвав Трампа «співучасником» отруєння Навального

Заява опублікована на сайті Байдена.
За словами Байдена, той факт, що Трамп не реагує на заяву німецької сторони про те, що Навальний був отруєний токсином з групи “Новачок”, робить його співучасником отруєння опозиціонера.
“Кремль, без сумніву, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його “приголомшливою людиною”. Він нічого не сказав про повідомлення розвідки про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на пана Навального. Його мовчання – це співучасть”, – заявив Байден.
Він зробив акцент на тому, що відповідальність за “отруєння” Навального лежить на Росії.
“Це ознака російського режиму, який настільки параноїдальний, що не бажає терпіти ніякої критики або інакомислення”, – зазначив він.
Також Байден зазначив, що на посаді президента буде “працювати з нашими союзниками і партнерами”, щоб “притягнути режим Путіна до відповідальності за злочини”.
Що відомо про отруєння Навального
20 серпня вранці Навальний повертався на літаку з Томська в Москву. На борту йому стало погано, тому літак екстрено приземлився в Омську. Російського опозиційного політика Олексія Навального госпіталізували до реанімації, він був без свідомості. Наразі стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається стабільним, спостерігається певне поліпшення в симптоматиці.
Рідні опозиціонера прийняли рішення про продовження його лікування в клініці на території Німеччини. Омські медики спершу перешкоджали його транспортуванню.
Попри твердження транспортної поліції про те, що в крові опозиціонера Олексія Навального знайшли небезпечну отруту, омські медикице заперечували:вони заявили, що в сечі опозиціонера Олексія Навального не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.
22 серпня Навальний був транспортований до берлінської клініки “Шаріте”. За два дні там підтвердили, що політика отруїли.
27 серпня німецький журнал Der Spiegel і дослідницька група Bellingcat заявили,що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти токсином, за складом схожим на нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Згодом це підтвердили німецькі фахівці.
Що відомо про “Новачок”?
“Новачок” — це назва родина фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Роботу над його створенням вели у Радянському Союзі і РФ з 1960-х по 1990-ті роки. Перша речовина цієї родини була синтезована Петром Кірпічовим в 1972 році.
У листопаді 2019 року Організація із заборони хімічної зброї долучила нервово-паралітичну речовину “Новачок” до переліку заборонених речовин. 41 держава-член виконкому ОЗХЗ, ухвалили спільну пропозицію, подану Сполученими Штатами Америки, Нідерландами та Канадою.
Відомо про декілька випадків, коли отруйні речовини цієї родини були застосовані під час замахів на вбивство.
Так у березня 2018 року в місті Солсбері, Великобританія колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були виявлені з симптомами отруєння в торговому центрі. У квітні Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що їх намагалися отруїти за допомогою речовини з назвою “Новачок”.
У серпні 2019 року контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії заявив про ще одного постраждалого в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” в Солсбері в березні 2018 року. В оприлюдненій заяві йдеться, що потерпілим виявився поліціянт, який приїхав на виклик про отруєння Скрипалів. У Солсбері він наткнувся на незначну частку “Новачка”.
Наразі у Німеччині триває розслідування проти співробітників ГРУ, підозрюваних в отруєнні сім’ї Скрипалів, відомих як Руслан Боширов та Олександр Петров.
У червні 2018 у місті Еймсбері, Велика Британія після контакту із предметом, вкритим “Новачком” до лікарні була доставлена пара цивільних громадян: 44-річна мати трьох дітей Дон Старджесс та її 45-річний друг Чарлі Роулі. Внаслідок отруєння за 9 днів Старджесс загинула. Роулі вижив планує подати в суд на російську державу і вимагати грошової компенсації.
У лютому 2019 року болгарські правоохоронці заявили, що виявили можливий зв’язок між отруєнням Скрипаля у 2018 році й отруєнням місцевого торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015-му році. Гебрев, його син і топменеджер заводу були ушпиталені після того, як втратили свідомість на прийомі, який бізнесмен влаштовував в Софії. У січні 2020 року прокуратура Болгарії висунула звинувачення трьом росіянам, підозрюваним у замаху на вбивство Гебрева.