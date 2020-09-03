Байден назвав Трампа «співучасником» отруєння Навального

Заява опублікована на сайті Байдена.

За словами Байдена, той факт, що Трамп не реагує на заяву німецької сторони про те, що Навальний був отруєний токсином з групи “Новачок”, робить його співучасником отруєння опозиціонера.

“Кремль, без сумніву, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його “приголомшливою людиною”. Він нічого не сказав про повідомлення розвідки про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на пана Навального. Його мовчання – це співучасть”, – заявив Байден.

Він зробив акцент на тому, що відповідальність за “отруєння” Навального лежить на Росії.

“Це ознака російського режиму, який настільки параноїдальний, що не бажає терпіти ніякої критики або інакомислення”, – зазначив він.

Також Байден зазначив, що на посаді президента буде “працювати з нашими союзниками і партнерами”, щоб “притягнути режим Путіна до відповідальності за злочини”.