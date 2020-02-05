Голова СБУ Іван Баканов заявив про те, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" є необхідними слідчими заходами і не є тиском на ЗМІ.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками до будівлі по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

Баканов закликав представників телеканалу “1+1” не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука.

На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.

“Про жоден тиск на журналістів телеканалу “1+1″ або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються”, – підкреслив Баканов.

Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.

Баканов повідомив, що до незаконного запису розмов у приміщеннях Кабміну, їх подальшого монтажу та поширення “можуть бути причетні окремі особи, які періодично відвідують і використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській”.

Розслідування ведеться за ч.3 ст. 359 КК України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинене організованою групою).

Під час обшуків у редакції спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1” правоохоронці вилучили в журналістів 2 системних блоки.

Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.