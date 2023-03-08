Про це сповіщає The Guardian.
“Ми бачимо, що Росія перекидає більше сил на цей напрям. Якість, якої бракує росіянам, вони намагаються компенсувати кількістю. Війська РФ зазнали великих втрат, однак ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою впасти найближчими днями”, – прокоментував генсек НАТО.
Крім того, глава західного військового альянсу, який підтримує Україну, наполягає, що “це не обов’язково відображає якийсь переломний момент війни”. Це підкреслює, що не потрібно недооцінювати Росію. “Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні”, – наголосив Столтенберг.
Варто зазначити, що очільник російської приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. За його словами, документи на боєприпаси були підписані 22 лютого, і їх мали відправити до Бахмута наступного дня. Проте більшу частину найманці “Вагнер” так і не отримали, що, за словами Пригожина, було зроблено навмисно.
Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам “відкриту дорогу” до інших міст Донеччини. Однак в Інституту вивчення війни вважають, що військам РФ бракуватиме спроможності продовжувати наступальні дії у разі захоплення Бахмута.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що у битві за Бахмут ПВК “Вагнер” може втратити свої найефективніші підрозділи. Саме цього й побоюється очільник вагнерівців Євген Пригожин.
- Схоже, що росіяни забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб здійснити поворотний рух проти певних частин Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, швидше за все, не зможуть найближчим часом оточити місто.
- Пояснюючи рішення продовжувати тримати оборону Бахмута, Володимир Зеленський сказав, що у разі його окупації російські війська матимуть “відкритий шлях” для захоплення ключових міст на сході України.