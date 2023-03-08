Про це сповіщає The Guardian.

“Ми бачимо, що Росія перекидає більше сил на цей напрям. Якість, якої бракує росіянам, вони намагаються компенсувати кількістю. Війська РФ зазнали великих втрат, однак ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою впасти найближчими днями”, – прокоментував генсек НАТО.

Крім того, глава західного військового альянсу, який підтримує Україну, наполягає, що “це не обов’язково відображає якийсь переломний момент війни”. Це підкреслює, що не потрібно недооцінювати Росію. “Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні”, – наголосив Столтенберг.

Варто зазначити, що очільник російської приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. За його словами, документи на боєприпаси були підписані 22 лютого, і їх мали відправити до Бахмута наступного дня. Проте більшу частину найманці “Вагнер” так і не отримали, що, за словами Пригожина, було зроблено навмисно.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам “відкриту дорогу” до інших міст Донеччини. Однак в Інституту вивчення війни вважають, що військам РФ бракуватиме спроможності продовжувати наступальні дії у разі захоплення Бахмута.