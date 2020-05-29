Відповідний пост 44-й президент США опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. Під час затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті стала задуха.

Барак Обама, перший в історії США темношкірий президент, публічно відреагував на подію. Він поділився двома історіями темношкірих американців.

Так експрезидент процитував лист свого друга, темношкірого бізнесмена, присвячений вбивству в Міннеаполісі.

“Чувак, я повинен розповісти тобі про інцидент з Джорджем Флойдом в Міннесоті. Я плакав, коли побачив це відео. Це зламало мене. “Коліно на шиї” — це метафора того, як система спритно утримує чорношкірих, ігноруючи крики про допомогу. Людям все одно. Справді трагічно”, — пише один політика.

Інший його друг задля того, щоб описати свої емоції, використовував пісню 12-річного темношкірого співака з США Кедрона Браянта.

У цій пісні Браянт співає: “Я молодий темношкірий чоловік, роблю все можливе, аби вистояти. Але коли я оглядаюся і бачу, що відбувається з моїм видом щодня. Мене переслідують як здобич. Мої люди не хочуть ніяких проблем, у нас було достатньо боротьби. Я просто хочу жити. Боже, захисти мене, я просто хочу жити”.

Обама наголосив, що не дивлячись на те, що історії життя цих людей відрізняються, “їхні страждання однакові”.

“Вони розділені мною і мільйонами інших людей. […] Ми маємо пам’ятати, що до мільйонів американців ставляться інакше через расу — будь це під час роботи в системі охорони здоров’я, взаємодії з системою кримінального правосуддя, біг підтюпцем вулицею або просто спостереження за птахами в парку — і це трагічно, болісно, ​​і шалено “нормально”, — написав він.

Обама зазначив, що в сучасному світі расизм не має бути нормальним.

“Якщо ми хочемо, щоб наші діти росли в країні, яка відповідає її вищим ідеалам, ми можемо і маємо стати краще”, — додав він.

Політик зауважив, що “нову норму” життя, в якій немає місця дискримінації, мають формувати всі і кожен, “незалежно від раси або становища, включаючи багатьох чоловіків та жінок в правоохоронних органах”.