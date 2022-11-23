У Києві у будинках має з’явитися електро- та водопостачання на ранок 24 листопада. Відновлення очікується після стабілізації системи.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

“Електропостачання відключено в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи. Вода і тепло в будинках має з’явитися на ранок 24 листопада”, — зазначено у повідомленні.

За даними КМВА, зараз над відновленням пошкоджених комунікацій усі аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі.

Деякі райони Києва частково знеструмлено та мають проблеми із тепло- та водопостачанням. Внаслідок прильотів є пошкодження окремих елементів критичної інфраструктури.

Також під ворожий вогонь потрапив житловий сектор. Троє людей загинуло, 11 отримали поранення. Додатково про їхній стан не йшлося.

У небі над столицею було зафіксовано 31 ракету, з них збили 22.