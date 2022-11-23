Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
“Електропостачання відключено в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи. Вода і тепло в будинках має з’явитися на ранок 24 листопада”, — зазначено у повідомленні.
За даними КМВА, зараз над відновленням пошкоджених комунікацій усі аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі.
Деякі райони Києва частково знеструмлено та мають проблеми із тепло- та водопостачанням. Внаслідок прильотів є пошкодження окремих елементів критичної інфраструктури.
Також під ворожий вогонь потрапив житловий сектор. Троє людей загинуло, 11 отримали поранення. Додатково про їхній стан не йшлося.
У небі над столицею було зафіксовано 31 ракету, з них збили 22.
- У Києві, внаслідок пошкодження енергосистеми через ракетні обстріли РФ, поїзди метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин, а трамваї тимчасово не будуть їздити.
- 23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- 23 листопада, через масований ракетний обстріл території України, у сусідній Молдові запровадили відключення електроенергії.
- Кривий Ріг станом на 16:00 повністю знеструмлено. У місті почалася рятувальна операція з підйому гірників з шахт.