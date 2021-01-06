Обраний президент США Джо Байден виступив стосовно заворушень, що спалахнули біля будівлі Капітолію США, і назвав їх нападом на демократію.

Трансляцію веде The Washington Post.

“У цю годину наша демократія піддається безпрецедентному нападу. На відміну від усього, що ми бачили в наші часи. Напад на цитадель свободи, на сам Капітолій. Напад на народ і поліцію Капітолійського пагорба, яка присягалася захищати його. І держслужбовці, які працюють у самому серці нашої Республіки… Дозвольте мені внести ясність”, – сказав Байден.

За словами Байдена, сцени хаосу в Капітолії не відображають справжню Америку і не дають уявлення про те, які американці.

“Те, що ми бачимо, – це невелика кількість екстремістів, відданих беззаконню. Це не інакомислення. Це безлад. Це хаос. Це межує з заколотом. І йому потрібно покласти край прямо зараз. Президент Трамп, ваш хід. Боже, благослови Америку і захисти всіх, хто намагається відновити порядок в Капітолії”, – резюмував він.

Наприкінці промови, коли Байден вже йшов, йому почали ставити запитання про інавгурацію, але він відповів, що його це не хвилює.

“Мене не хвилює моя безпека або інавгурація. Американський народ повинен чинити опір. Всьому є межа”, – відповів обраний президент.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.