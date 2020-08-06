Влада Білорусі поки не надавала офіційної згоди на передачу Україні раніше затриманих бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, така інформація курсує тільки в ЗМІ, але вона не підтверджена.

Кулеба також зазначив, що питання передачі бойовиків Україні було одним із ключових під час телефонних переговорів українського лідера Володимира Зеленського і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

“Ми зробили запит про їхню видачу Україні. Вчора відбулася розмова між президентами України і Білорусі. І це було одне з центральних питань їхніх переговорів… Розмова між президентами була дуже конструктивною. З обох сторін дано відповідні доручення правоохоронним органам. Однак про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих осіб (бойовиків ПВК “Вагнера”, – ред.) Україні, ми офіційної комунікації не отримували. Вона зараз існує виключно у вигляді джерела в ЗМІ”, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що білоруська сторона раніше надала Києву повний перелік затриманих бойовиків. За словами міністра, українські правоохоронні органи його ретельно проаналізували, встановивши громадянство всіх осіб та їхню причетність до військових дій на Донбасі.

“Ми максимально все встановили. Ми знаємо поіменно цих людей, знаємо, скільки їх. І наші правоохоронні органи вступили в діалог з білоруськими колегами з приводу їхньої подальшої долі”, – розповів Кулеба.

Варто відзначити, що напередодні низка ЗМІ розповсюдили інформацію, що Олександр Лукашенко нібито погодився передати бойовиків Україні. Джерелом цієї інформації став український журналіст Дмитро Гордон, який взяв інтерв’ю у президента Білорусі, а потім поспілкувався з місцевими ЗМІ.