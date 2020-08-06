Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, така інформація курсує тільки в ЗМІ, але вона не підтверджена.
Кулеба також зазначив, що питання передачі бойовиків Україні було одним із ключових під час телефонних переговорів українського лідера Володимира Зеленського і президента Білорусі Олександра Лукашенка.
“Ми зробили запит про їхню видачу Україні. Вчора відбулася розмова між президентами України і Білорусі. І це було одне з центральних питань їхніх переговорів… Розмова між президентами була дуже конструктивною. З обох сторін дано відповідні доручення правоохоронним органам. Однак про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих осіб (бойовиків ПВК “Вагнера”, – ред.) Україні, ми офіційної комунікації не отримували. Вона зараз існує виключно у вигляді джерела в ЗМІ”, – наголосив Кулеба.
Він нагадав, що білоруська сторона раніше надала Києву повний перелік затриманих бойовиків. За словами міністра, українські правоохоронні органи його ретельно проаналізували, встановивши громадянство всіх осіб та їхню причетність до військових дій на Донбасі.
“Ми максимально все встановили. Ми знаємо поіменно цих людей, знаємо, скільки їх. І наші правоохоронні органи вступили в діалог з білоруськими колегами з приводу їхньої подальшої долі”, – розповів Кулеба.
Варто відзначити, що напередодні низка ЗМІ розповсюдили інформацію, що Олександр Лукашенко нібито погодився передати бойовиків Україні. Джерелом цієї інформації став український журналіст Дмитро Гордон, який взяв інтерв’ю у президента Білорусі, а потім поспілкувався з місцевими ЗМІ.
- Раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
- Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
- Офіс генерального прокурора поінформував компетентні органи Білорусі щодо наміру вимагати екстрадиції затриманих на її території бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”, які брали участь у військових діях на Донбасі. Йдеться про 28 осіб, з яких 9 громадян України. Їм оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).