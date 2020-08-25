Міністерство оборони Білорусі розпочало третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних Сил країни. Окремі військові частини наводяться в "вищий ступінь бойової готовності", також до служби закликають військових із запасу

Про це повідомили на сайті відомства.

“З 24 серпня по розпорядженню міністра оборони Білорусі під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил проводиться третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних Сил. У ході перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з закликом військовослужбовців із запасу”, – йдеться в повідомленні .

Про приведення армії в повну бойову готовність Олександр Лукашенко розпорядився 22 серпня. Він заявив, що прийняв це рішення вперше за 25 років.