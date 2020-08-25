Про це повідомили на сайті відомства.
“З 24 серпня по розпорядженню міністра оборони Білорусі під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил проводиться третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних Сил. У ході перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з закликом військовослужбовців із запасу”, – йдеться в повідомленні .
Про приведення армії в повну бойову готовність Олександр Лукашенко розпорядився 22 серпня. Він заявив, що прийняв це рішення вперше за 25 років.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.