Про це Ентоні Блінкен та Елізабет Трасс повідомили у Twitter.
Держсекретар Ентоні Блінкен подякував міністерці закордонних справ Великої Британії за тісну координацію зі Сполученими Штатами Америки, союзниками та партнерами для стримування ескалації Росії проти України.
Він наголосив, що Росія постраждає від санкцій у випадку реалізації своїх планів щодо подальшого військового вторгнення в Україну.
“Розмовляв сьогодні з Ліз Трас і ціную її сильну координацію зі США, союзниками та партнерами для стримування ескалації Росії проти України. Сполучені Штати та Велика Британія намагаються забезпечити, щоб Росія зазнала серйозних витрат у разі подальшого вторгнення в Україну”, – йдеться у повідомленні Ентоні Блінкена.
Своєю чергою, очільниця МЗС Великої Британії також повідомила про перемовини з держсекретарем Сполучених Штатів.
Елізабет Трасс висловила побоювання стосовно ескалації Російської Федерації та також наголосила на тому, що агресор зазнає значних збитків у випадку вторгнення. Вона вимагає від російської сторони деескалації та координації з силами Північноатлантичного альянсу.
“Розмовляла сьогодні з держсекретарем Блінкеном щодо гострих побоювань, що Росія може розпочати подальшу військову агресію проти України найближчими днями. Ми погоджуємося, що Росія зіткнеться з масовими наслідками за будь-яке вторгнення – включаючи суворі санкції. Росія має відвести війська та дослухатися до пропозицій НАТО”, – наголошує міністерка.
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- Раніше журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.
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