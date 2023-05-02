Данія спорядить Україні військову допомогу на $250 млн

2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.

Про це інформує SkyNews.

Данія спорядить Україні техніку для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону. Військовий пакет є найбільшим від Данії станом на сьогодні і надсилається на підтримку українського контрнаступу.

Поульсен висловив сподівання, що допомога “забезпечить Україні ще кращу основу для того, аби стати господинею у власному домі”.

Міністр також зауважив, що Данія скоротить свою військову присутність в Іраку, починаючи з початку 2024 року, і натомість зосередиться на країнах Балтії, запропонувавши НАТО батальйон для захисту регіону.

Очікується, що батальйон складатиметься з 700-1200 армійців і розгортатиметься в Латвії від чотирьох до шести місяців щороку.

Решту року війська залишатимуться в Данії, готові до розгортання в країнах Балтії в разі кризи, – зазначили в міністерстві оборони.

Ми повинні бути готовими до того, що присутність Данії в Балтії буде довгостроковою, і існує потреба в балансуванні між наявністю солдатів на місцях і готовністю розгорнути їх із Данії”, – заявив Поульсен.

28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва, передані Данією.

Нагадаємо, що незабаром Данія зможе спорядити в Україну для військовослужбовців ЗСУ танки Leopard 1.