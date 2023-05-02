Данія спорядить Україні військову допомогу на $250 млн

Про це інформує SkyNews.
Данія спорядить Україні техніку для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону. Військовий пакет є найбільшим від Данії станом на сьогодні і надсилається на підтримку українського контрнаступу.
Поульсен висловив сподівання, що допомога “забезпечить Україні ще кращу основу для того, аби стати господинею у власному домі”.
Міністр також зауважив, що Данія скоротить свою військову присутність в Іраку, починаючи з початку 2024 року, і натомість зосередиться на країнах Балтії, запропонувавши НАТО батальйон для захисту регіону.
Очікується, що батальйон складатиметься з 700-1200 армійців і розгортатиметься в Латвії від чотирьох до шести місяців щороку.
Решту року війська залишатимуться в Данії, готові до розгортання в країнах Балтії в разі кризи, – зазначили в міністерстві оборони.
Ми повинні бути готовими до того, що присутність Данії в Балтії буде довгостроковою, і існує потреба в балансуванні між наявністю солдатів на місцях і готовністю розгорнути їх із Данії”, – заявив Поульсен.
28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва, передані Данією.
Нагадаємо, що незабаром Данія зможе спорядити в Україну для військовослужбовців ЗСУ танки Leopard 1.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- Франція планує передати Україні ще 12 гаубиць Caesar. Для навчання українських захисників країна виділить інструкторів.
- 1 травня спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.