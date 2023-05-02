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Данія спорядить Україні військову допомогу на $250 млн

2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.

Вівторок, 2 травня 2023, 19:53
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Про це інформує SkyNews.

Данія спорядить Україні техніку для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону. Військовий пакет є найбільшим від Данії станом на сьогодні і надсилається на підтримку українського контрнаступу.

Поульсен висловив сподівання, що допомога “забезпечить Україні ще кращу основу для того, аби стати господинею у власному домі”.

Міністр також зауважив, що Данія скоротить свою військову присутність в Іраку, починаючи з початку 2024 року, і натомість зосередиться на країнах Балтії, запропонувавши НАТО батальйон для захисту регіону.

Очікується, що батальйон складатиметься з 700-1200 армійців і розгортатиметься в Латвії від чотирьох до шести місяців щороку.

Решту року війська залишатимуться в Данії, готові до розгортання в країнах Балтії в разі кризи, – зазначили в міністерстві оборони.

Ми повинні бути готовими до того, що присутність Данії в Балтії буде довгостроковою, і існує потреба в балансуванні між наявністю солдатів на місцях і готовністю розгорнути їх із Данії”, – заявив Поульсен.

28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва, передані Данією.

Нагадаємо, що незабаром Данія зможе спорядити в Україну для військовослужбовців ЗСУ танки Leopard 1.

Теги: військова допомога, Данія, озброєння ЗСУ, підтримка України

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