«Повзуча нормалізація дій Росії в корені неправильна» – глава МЗС Литви закликав створити нову систему безпеки

Про це він заявив у Twitter.

За його словами, дехто в Європі досі вірить, що “після війни можна буде повернутися до звичайної роботи, ніби 24 лютого було просто збоєм”. Саме тому, Україні досі не надсилають всі інструменти, необхідні для припинення війни, і немає конкретики під час дебатів про членство України в НАТО.

Ландсбергіс пояснив, що тактика “залишити РФ непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною”. Це призводить до закликів припинити війну шляхом переговорів, а не завершити її перемогою України, зазначив очільник відомства, а деякі навіть пропонують поступитись українськими територіями у подарунок загарбникам.

Глава МЗС Литви переконаний, що повзуча нормалізація дій РФ в корені неправильна. Окрім цього, помилковим також є переконання, що поточну архітектуру безпеки багатосторонніх регіональних і глобальних організацій необхідно зберегти як “найкращу, яку ми маємо”.

Ландсбергіс нагадав, що міжнародні організації повністю не змогли запобігти конфлікту такого масштабу, якого в Європі не було з часів Другої світової війни. Принаймні в цих організаціях мають відбутися зміни, проте, зазначив він, не варто виключати можливість зникнення окремих організацій і утворення нових.

Водночас очільник МЗС наголосив, що спершу РФ повинна зустріти поразку на полі бою.

“Для цього Україні потрібна вся наша допомога. Усю зброю, всю допомогу, яку ми можемо надати. Інакше Росія продовжить спроби переосмислити континент відповідно до власного імперіалістичного бачення світу”, – зазначив він.

В інтересах Європи дати відсіч і перемогти загарбника, а вже після цієї поразки необхідно створити нову систему на основі уроків попередніх помилок.

За словами Ландсбергіса, покладання на економічний обмін як принцип взаємної гарантії, право вето в питаннях безпеки, надане агресорам, – ось деякі з помилкових уявлень, які не змогли забезпечити безпеку континенту.

