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«Повзуча нормалізація дій Росії в корені неправильна» – глава МЗС Литви закликав створити нову систему безпеки

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що РФ не має бути запрошена на "мирні" переговори, адже, перш ніж будувати нову архітектуру безпеки в Європі, країна-агресорка має зазнати нищівної поразки на полі бою.

Неділя, 4 грудня 2022, 22:07
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Про це він заявив у Twitter.

За його словами, дехто в Європі досі вірить, що “після війни можна буде повернутися до звичайної роботи, ніби 24 лютого було просто збоєм”. Саме тому, Україні досі не надсилають всі інструменти, необхідні для припинення війни, і немає конкретики під час дебатів про членство України в НАТО.

Ландсбергіс пояснив, що тактика “залишити РФ непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною”. Це призводить до закликів припинити війну шляхом переговорів, а не завершити її перемогою України, зазначив очільник відомства, а деякі навіть пропонують поступитись українськими територіями у подарунок загарбникам.

“Це не те, як працює міжнародний порядок, заснований на правилах. Росію не слід запрошувати на “мирні” переговори “у нагороду” за жорстоке вторгнення, окупацію та вбивство своїх сусідів знову і знову”, – йдеться у дописі міністра.

Глава МЗС Литви переконаний, що повзуча нормалізація дій РФ в корені неправильна. Окрім цього, помилковим також є переконання, що поточну архітектуру безпеки багатосторонніх регіональних і глобальних організацій необхідно зберегти як “найкращу, яку ми маємо”.

Ландсбергіс нагадав, що міжнародні організації повністю не змогли запобігти конфлікту такого масштабу, якого в Європі не було з часів Другої світової війни. Принаймні в цих організаціях мають відбутися зміни, проте, зазначив він, не варто виключати можливість зникнення окремих організацій і утворення нових.

“З попередніми конфліктами в Європі архітектура безпеки була переосмислена після закінчення бойових дій, з’явилися нові структури. Наприклад, Організація Об’єднаних Націй з’явилася після помилок, допущених в епоху Ліги Націй”, – зауважив міністр.

Водночас очільник МЗС наголосив, що спершу РФ повинна зустріти поразку на полі бою.

“Для цього Україні потрібна вся наша допомога. Усю зброю, всю допомогу, яку ми можемо надати. Інакше Росія продовжить спроби переосмислити континент відповідно до власного імперіалістичного бачення світу”, – зазначив він.

В інтересах Європи дати відсіч і перемогти загарбника, а вже після цієї поразки необхідно створити нову систему на основі уроків попередніх помилок.

За словами Ландсбергіса, покладання на економічний обмін як принцип взаємної гарантії, право вето в питаннях безпеки, надане агресорам, – ось деякі з помилкових уявлень, які не змогли забезпечити безпеку континенту.

“Наша стратегія має бути переосмислена та відображена в новій архітектурі безпеки, яка забезпечить безпеку континенту на десятиліття вперед. І цю нову систему ми повинні починати створювати з України, а не з путінської Росії”, – констатував він.

Варто нагадати, що 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон підтримав російську інформаційну операцію стосовно необхідності Заходу обговорювати російські “гарантії безпеки”.

Згодом в Інституті вивчення війни заявили, що вимога РФ про нібито “гарантії безпеки” є частиною великої російської інформаційної операції, яка зображує дії НАТО як такі, що спровокували російське жорстоке та криваве вторгнення 2022 року, оскільки мовбито становили загрозу для РФ.

Раніше Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні танки. Він звернувся до членів НАТО напередодні зустрічі глав МЗС блоку.

Теги: війна, Ґабріелюс Ландсберґіс, глава МЗС Литви, країни Балтії, переговори з агресором, політика, Литва

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