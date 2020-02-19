Кандидата в президенти США Майкла Блумберга можуть звинуватити в сексизмі і жононенависництві під час перших дебатів на праймеріз Демократичної партії.

Про це повідомляється в матеріалі CNN.

Стверджується, що в 1990-х роках Блумберг ніби говорив робітницям перед весіллям свого колеги, щоб вони “вишикувалися в чергу, щоб зробити йому мінет в якості весільного подарунку”.

Також Блумберг ніби дозволяв собі коментарі з приводу “дупи” жінок в офісі.

“Лідери і союзники Демократичної партії стикаються з незручними питаннями про минулу поведінку Блумберга. Ще більш ускладнючим є той факт, що демократи відкрито заявляють про численні звинувачення в сексуальних домаганнях Дональда Трампа”, – йдеться в матеріалі.

В той же час в компанії Блумберга заявляють, що “скарги бувають в будь-якій великій організації”, але Майкл ніколи не терпів дискримінацію, а також створив культуру, засновану на рівності.

Також в статті згадується судова справа 1997 року, в якому колишня підлегла Блумберга звинувачує його в сексуальних приниженнях і переслідуваннях. У позові компанія кандидата в президенти була описана як “клуб для хлопчиків”, де кар’єрне просування жінок залежало від їх сексуальної привабливості.

“Ці та інші керівники чоловічої статі вважають, що носіння коротких спідниць є перевагою для просування по службі. Жінки, які претендували на посади в сфері продажів, повинні були відповідати критеріям сексуальної привабливості. Жінки-продавці, які були менш привабливі або були одружені, були висміяні, а нові матері і ті, що нещодавно вийшли заміж, втратили прибуткову частину своєї території продажів, їм було відмовлено в можливості для бізнесу, їм знизили зарплату і надавали гірші бонуси в порівнянні з їх колегами-чоловіками”, – було сказано в скарзі.

Також жінка заявляла, що Блумберг питав у неї, чи “робить вона хороші мінети” своєму хлопцеві, а коли побачив у неї на руці обручку заявив, що її хлопець “тупий і сліпий”.

Повідомляється, що в кінцевому підсумку позов був врегульований на нерозкритих умовах.

Також в матеріалі наголошується, що Майкл Блумберг ніби ображав своїх співробітниць, використовуючи скорочення SFU (Short, Fat and Ugly), що означає “коротка, жирна і потворна”.

Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.