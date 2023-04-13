Компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання щодо виплати 200 мільйонів доларів, пов'язаного з проєктом "Морський старт".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

“Під час зустрічі з американськими компаніями, компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов’язання щодо виплати у розмірі 200 млн доларів, пов’язаного з проєктом “Морський старт”. Дякую за важливе рішення щодо підтримки України”, – зазначив Денис Шмигаль.

А також додав, що Україна сподівається на подальшу співпрацю з компанією Boeing.

Зазначимо, що нещодавно у пресслужбі “Украероруху” повідомили, що Україна планує відкрити повітряний простір одразу після завершення воєнних дій та перемоги.

Нагадаємо, що в Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролі) спрогнозували, що до 2029 року польоти в повітряному просторі України, РФ, Білорусі та Молдови будуть обмеженими.

Згідно з даними у звіті, авіаційна галузь досі відновлюється після пандемії коронавірусу COVID-19.

Втім, головними чинниками, які гальмують процес, є повномасштабне російське вторгнення в Україну, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань та нестача персоналу в аеропортах.

Тому в Євроконтролі вважають, що обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторах залишаться чинними до кінця 2029. Уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

У відповідь на вищезгадану заяву Євроконтролю, у пресслужбі “Украероруху” розповіли про особливості підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба. У компанії додали, що, попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.

Відтак, за інформацією “Украероруху”, спільно з Євроконтролем розроблено план заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України. Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.