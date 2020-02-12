Андрія Богдана стомлювала рутина на посаді голови Офісу президента України, оскільки він звик до зовсім іншого способу життя.

Про це йдеться в статті “Звільнення Богдана: гризня оточення Зеленського чи послуга Росії”.

“Він не звик до такого графіка життя. Він любить відпочити, покурити кальян, а тут постійна рутинна робота, і він її виконував, але вона його стомлювала“, – розповів #Буквам на умовах анонімності один із депутатів, який дружить із Богданом.

Варто відзначити, що, згідно з кулуарними чутками, на призначенні Богдана головою адміністрації президента Володимира Зеленського наполіг олігарх Ігор Коломойський. Спочатку президент на цю посаду хотів призначити свого друга дитинства Івана Баканова, і навіть був підготовлений указ, але згодом все змінилося.

Саме через Богдана прийшла більшість “некварталівських” заступників голови Офісу президента – Руслан Рябошапка, Олексій Гончарук, пізніше Андрій Смирнов. Після того, як двоє перших зайняли посади генпрокурора і прем’єр-міністра, Богдан став свого роду нейромедіатором між президентом, правоохоронними органами та Урядом.

Він також впливав на кадрову політику і багато в чому на те, що говорив президент Зеленський.

Варто зазначити, що станом на початок року Богдан “засвітився” у прослушках колишнього голови Держбюро розслідувань Романа Труби, з яких стає зрозуміло, що голова ОПУ намагався впливати на слідство в справах, в тому числі на користь Ігоря Коломойського. Також у Богдана стався конфлікт за контроль над СБУ і за довіру президента з очільником Служби безпеки Іваном Бакановим. Є інформація, що завдяки Валерію Хорошковському Богдану вдалося поставити своїх людей у відомство.

На “рахунку” Богдана є і невдала спроба забрати у мера Києва Віталія Кличка повноваження голови КМДА.

Як повідомив у коментарі #Буквам представник з оточення президента, зараз до Богдана “накопичилося багато питань, де він не впорався з поставленими перед ним завданнями, включно з роботою Кабміну”.

А нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура висловив думку, що Богдан “виконав ті завдання, які ставив перед ним президент і які він ставив сам для себе, і вирішив піти”.

За словами нардепа, якщо Богдан був більш творчою людиною і чимось нагадував голову адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка – Бориса Ложкіна, то новий очільник ОПУ Андрій Єрмак буде більш системним і схожим на Ігоря Райніна.