У суботу, 6 лютого, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили серію обстрілів. Поранення отримали двоє українських захисників.

Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що обстріли було здійснено о 13:00 біля населених пунктів Сєвєродонецьк та Торецьк.

Двом військовим оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхній стан стабільний.

“Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено “режим тиші” на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ”, – додали в ТКГ.