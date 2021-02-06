Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що обстріли було здійснено о 13:00 біля населених пунктів Сєвєродонецьк та Торецьк. 

Двом військовим оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхній стан стабільний.

“Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено “режим тиші” на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ”, – додали в ТКГ.