Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі.
Зазначається, що обстріли було здійснено о 13:00 біля населених пунктів Сєвєродонецьк та Торецьк.
Двом військовим оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхній стан стабільний.
“Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено “режим тиші” на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ”, – додали в ТКГ.
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