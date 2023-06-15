Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з московськими військами.

Джерело: Politico

15 та 16 червня відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, де обговорюють можливість збільшення промислового потенціалу альянсу для підтримки України, а також можливості оборони та стримування напередодні основного саміту у Вільнюсі наступного місяця.

У травні країни ЄС завершили угоду про передачу 1 мільйона 155-міліметрових снарядів і ракет Україні до березня наступного року, погодившись негайно надати боєприпаси із власних запасів. Вони домовилися про 1 мільярд євро для компенсації та ще 1 мільярд євро для схеми спільних закупівель для передачі в Україну та поповнення її запасів.

Окрім схеми на 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів для Києва під час підготовки до контрнаступу проти Росії, Європейська комісія також запустила план використання понад 500 мільйонів євро, аби допомогти європейським збройовим компаніям оновити обладнання та збільшити виробничі потужності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

Європейське оборонне агентство (EDA) запустило проєкт для держав-членів зі спільної закупівлі боєприпасів. Досі Болгарія була однією з двох країн ЄС (друга – нейтральна Ірландія), які не приєдналися до схеми EDA.

Ми дуже чітко прагнемо приєднатися до цієї коаліції”, — наголосив Тагарєв. “Думаю, ми зможемо забезпечити Україну частиною необхідних боєприпасів. Не було жодного політичного рішення, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб”.

Цей крок знаменує різкий поворот для балканської країни.

Президент Болгарії Румен Радев, якого дехто вважає м’яким щодо Росії і котрий користується безпрецедентними повноваженнями призначати чергові тимчасові уряди, наприкінці березня виключив можливість приєднання до коаліції.

У грудні після низки суперечок болгарські законодавці дали зелене світло пакету військової допомоги Україні, хоча це в основному обмежувалося легшим озброєнням.

Зауважимо, 6 червня глави дев’яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили підтримку України у війні проти Росії. Зустріч “Бухарестської дев’ятки” відбулася у Братиславі за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.