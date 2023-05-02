Про це йдеться в матеріалі Euractiv.

Зазначено, що співробітники прокуратури запитують у ради міністрів і всіх міністерств і відомств, які беруть участь в роботі координаційної групи, присвяченій антиросійським санкціям, інформацію про те, які конкретно заходи і дії були запроваджені та які постанови випущені у зв’язку з введеними санкціями Євросоюзу.

Ще в лютому, вище керівництво Болгарії не запровадило жодних обмежувальних заходів щодо російських громадян і компаній, які знаходяться у списку санкцій ЄС. Відомо, що зараз до списку входять вже майже 1400 росіян і понад 170 компаній, а також пов’язані з ними родичі та юридичні особи.

Згідно з даними болгарської влади за 2019 рік, майже 300 000 росіян володіють понад 500 000 об’єктів нерухомості. У квітні 2022 року журналісти розслідувального проєкту Bird повідомляли, що в списку тих, до кого мають запровадити санкції ЄС, є родичі гендиректора “Ростеха” Сергія Чемезова, а також багато посадовців і депутатів, як-от Максим Топілін, Володимир Плігін, Олексій Чепа та інші. Усі вони володіють нерухомістю в Болгарії.

Нагадаємо, що відповідно до планів Європейської комісії, треті країни, котрі допомагають РФ отримувати санкційні товари, самі можуть опинитись під санкціями ЄС.

Такий механізм, який обговорюється у межах наступного пакета санкцій ЄС проти Росії, стане першим кроком до так званих вторинних або екстериторіальних санкцій — практики, яка вже використовується Сполученими Штатами.

Додамо, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау повідомив, що черговий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, запроваджених на тлі повномасштабного вторгнення останньої в Україну 24 лютого 2022 року, буде ухвалено не раніше другої половини травня.