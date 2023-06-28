Повідомив футбольний клуб “Карбон”.
Після повномасштабного вторгнення Росії він пішов захищати Україну та загинув під час штурму ворожих позицій.
Кирило Молоков був вихованцем черкаського Дніпра. У складі цього ж клубу дебютував в Кубку України на позиції лівого захисника.
У сезоні-2020/2021 за черкаський клуб він виходив на поле 12 разів у 15 матчах, куди потрапляв у заявку.
“Молодий, енергійний, сміливий. Саме таким ми тебе запам’ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю”, – повідомили в футбольному клубі “Карбон”.
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