Під час штурму ворожих позицій загинув український футболіст Кирило Молоков.

Повідомив футбольний клуб “Карбон”.

Після повномасштабного вторгнення Росії він пішов захищати Україну та загинув під час штурму ворожих позицій.

Кирило Молоков був вихованцем черкаського Дніпра. У складі цього ж клубу дебютував в Кубку України на позиції лівого захисника.

У сезоні-2020/2021 за черкаський клуб він виходив на поле 12 разів у 15 матчах, куди потрапляв у заявку.

“Молодий, енергійний, сміливий. Саме таким ми тебе запам’ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю”, – повідомили в футбольному клубі “Карбон”.