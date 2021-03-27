Боротьба з коронавірусом COVID-19 не може перетворюватися на піар-розбірки влади з опозицією. Це тест для влади на спроможність захищати свою країну і народ.

Про це йдеться в офіційній заяві партії “Європейська Солідарність”.

Вона стала своєрідною відповіддю на твердження президента Володимира Зеленського, що процесу COVID-вакцинації начебто “сильно заважають публічні висловлювання окремих українських політиків”.

В “Євросолідарності” зазначили, що дискусію про доцільність вакцинації “в інформаційному полі, на жаль, штучно підтримує саме українська влада, аби під її димовою завісою приховати найбільший провал Зеленського, який є насправді злочином”.

“Лише недоторканність президента не дозволяє притягнути Володимира Зеленського до кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність, яка вже спричинила, спричиняє й далі матиме особливо тяжкі наслідки, а саме людські втрати внаслідок неспроможності влади за рік пандемії організувати захист людей і оборону країни від COVID-19”, – йдеться в заяві.

В політсилі нагадали, що у світі є держави, де вакциновано до 50% населення, а в Європі в середньому – близько 10%. Водночас в Україні вакцинували “набагато менше одного” відсотка.

“Це і є показник ефективності Зеленського. Не опозиція, не Віктор Ляшко (головний санлікар, – ред.) і не Максим Степанов (міністр охорони здоров’я, – ред.) винні в тому, що рік тому офіційний Київ проігнорував можливість зробити внесок в ініціативу ЄС із розробки вакцини. Натомість політичним рішенням Зеленського стала розтрата антиковідного фонду в корупційні схеми так званого “Великого будівництва”. За золоту жилу дорожних аферистів платять прості українці – здоров’ям, а багато хто навіть і життям”, – сказано в заяві.

В “Євросолідарності” наголосили, що “справа не в якості вакцини, а в її відсутності”.

“І це пряма провина Зеленського, похідна від його непрофесійності і неконкурентоспроможності у порівнянні з іншими главами держав і урядів, які здатні, на відміну від Голобородька захистити свої країни й народи. Два роки після виборів. Половина президентства – це вже не той час, коли можна переводити стрілки на попередників і у спеціальному відеозверненні поширювати фейки про те, ніби опозиція зірвала постачання вакцин із Індії. Тим більше, що ці фейки вже спростовані провідними ЗМІ світу. Половина президентства – це час відповідати за власну недолугу діяльність, або правильніше – злочинну бездіяльність”, – зазначається в заяві.

У зв’язку із цим у політсилі вчергове вимагають скликати засідання Ради національної безпеки та оборони України і “за участі найкращих медиків, лідерів усіх парламентських фракцій розробити план надзвичайних дій із порятунку країни від епідемії”.

Зокрема, в “ЄС” пропонують внести зміни до державного бюджету й передбачити кошти на закупівлю патентів на виробництво вакцин проти коронавірусу та на розробку українського препарату.

“Оскільки Зеленський провалив закупівлю вакцини у провідних світових виробників, а епідеміологи попереджають, що препарати будуть потрібні протягом кількох років в тому числі і для повторної вакцинації, слід передбачити зміни у бюджеті як на закупівлю патентів на виробництво вже існуючих препаратів, так і на розробку вітчизняної вакцини, яку Зеленський так само обіцяв”, – заявили в партії.

“Боротьба з ковідом не може перетворюватися на піарні розбірки з опозицією. Боротьба з ковідом – це серйозне завдання для влади і тест для неї на спроможність захищати свою країну і свій народ”, – підсумували в “ЄС”.

Варто зазначити, що сьогодні Офіс президента випустив заяву Володимира Зеленського. У ній йдеться про те, що процес вакцинації проти коронавірусу в Україні “стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини”.

Зеленський висловив сподівання, що “індійський уряд перегляне це рішення”. При цьому глава держави висловив думку, що “позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше – сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків”, які начебто “почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом”.

“Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі”, – заявив Зеленський.