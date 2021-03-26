Зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Водночас при повторній вакцинації можна використовувати вакцини, які виробляються на одній платформі, але в різних країнах.

“У нас сьогодні є мРНК вакцини (Pfizer, Moderna), векторні (AstraZeneca), інактивовані вірусні вакцини (CoronaVac). Ці вакцини поки що не взаємозамінні. Але вакцини на одній платформі, наприклад векторна вакцина AstraZeneca, якщо вона зроблена на різних майданчиках, вона взаємозамінна”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що для першого щеплення можна, наприклад, використовувати вакцину, яка виробляється за ліцензією AstraZeneca “на європейських майданчиках”, а для другого – “на корейському або індійському”.

Ляшко також запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною проти коронавірусу Covishield (виготовляється за ліцензією AstraZeneca в Індії), зможуть отримати другу дозу “в 20-х числах травня” 2021 року.

Водночас головний санлікар не уточнював, чи буде це препарат Covishield, чи вакцина, виготовлена за ліцензією AstraZeneca в іншій країні.

Варто зазначити, що Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

(На відео – з 7:30)

Що відомо про вакцинацію українців препаратом Covishield?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Днями стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.