Українці, котрі були щеплені вакциною проти коронавірусу Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що в Україну поки що прийшли перші 500 тисяч доз вказаної вакцини. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

За словами Ляшка, згідно з інструкцією до цієї вакцини, введення повторної дози передбачено впродовж 4 – 12 тижнів.

Спочатку в МОЗ планували використати 250 тисяч доз Covishield для першого щеплення протягом 28 днів. А на 29 день “повернутися до проведення повторного другого щеплення”.

Проте згодом Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала інформацію, згідно з якою найбільша ефективність другого щеплення припадає на 8 – 12 тиждень після першого.

Ляшко зазначив, що у зв’язку із цим Міністерство охорони здоров’я України вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield з 28 днів до 90 днів.

Відтак наявну в Україні вакцину CoviShield використають для першого щеплення. А друге буде здійснюватися з наступних поставок.

“Сьогодні є чіткі дані, що перша доза вакцини захищає з 22-го по 90 день досить ефективно. Тому вирішено переглянути підходи до використання вакцини, щоб зробити перше щеплення якомога більшій кількості людей. А друге щеплення провести на 12-й тиждень… В нас відтерміновано друге щеплення на 12-й тиждень, тобто на 90-й день”, – розповів Ляшко.

Головний санлікар запевнив, що це “не пов’язано з питаннями можливих перебоїв з поставками вакцин”, а зумовлено прагненням “захистити якомога краще українців від коронавірусної хвороби”.

За словами Ляшка, МОЗ гарантує, що для другого щеплення вакцина буде.

“МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде десь в 20-х числах травня“, – наголосив Ляшко.

Він також запевнив, що вакцина від компанії AstraZeneca “є взаємозамінною, навіть якщо виготовлена на різних майданчиках”. Наприклад, для першого щеплення можна використовувати вакцину, яка виробляється за ліцензією AstraZeneca “на європейських майданчиках”, а для другого – “на корейському або індійському”.

(На відео – з 4:30 та 8:30)

Варто зазначити, що Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

За даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації в Україні були щеплені 174 325 людей.

З них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Раніше повідомлялося, що це лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де і отримала перше щеплення.

Що відомо про вакцинацію українців препаратом Covishield?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Днями стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.