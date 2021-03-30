Американська компанія Boston Dynamics, яка спеціалізується на робототехніці, представила нового робота під назвою Stretch.

Про це поінформували в пресслужбі компанії.

Він розроблений для виконання ключового завдання: підіймання і переміщення ящиків на складах і в розподільчих центрах.

Відтак, Boston Dynamics офіційно вийшла на ринок автоматизації в логістичній галузі.

Stretch – перший комерційний робот Boston Dynamics, спеціально розроблений для складських приміщень і розподільних центрів, яких в усьому світі налічується понад 150 тисяч.

Багатоцільовий мобільний робот призначений для вирішення низки завдань, де потрібне швидке переміщення вантажів. Він здатний швидко і ефективно поводитися з коробками, ящиками і так далі (без допомоги людини).

Як відзначають в компанії, застосування робота може сприяти збільшенню потоку товарів і підвищенню безпеки співробітників.

Завдяки рухомій основі Stretch може переміщатися в обмеженому просторі і адаптуватися до планування тих чи інших об’єктів. Таким чином, у компаній зникне необхідність розгортати на своїх складах дорогу стаціонарну інфраструктуру для автоматизації.

Робот оснащений рукояткою з функцією захоплення і технологією машинного зору, що допомагає йому правильно ідентифікувати вантажі та переміщувати велику кількість коробок.

Як повідомляє агентство Reuters, робот Stretch зможе переносити до 800 коробок на годину, кожна з яких вагою до 23 кілограм.

“Stretch поєднує в собі досягнення Boston Dynamics в сфері мобільності, сприйняття і маніпуляцій і використовує їх для вирішення найскладніших і потенційно небезпечних завдань”, – зазначив голова компанії Роберт Плейтер.

Запуск комерційного використання Stretch запланований на 2022 рік. Наразі Boston Dynamics шукає клієнтів для пілотного тестування робота.

Компанія Boston Dynamics була заснована в 1992 році співробітником Массачусетського технологічного інституту Марком Рейбертом. Компанія є розробником роботів, найбільш відомі з яких: чотириногий робот-собака Spot і двоногий робот-гуманоїд Atlas, призначений для пересування по пересіченій місцевості.

На початку грудня стало відомо, що контрольний пакет акцій Boston Dynamics купує південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor. Сума угоди становить 1,1 млрд доларів.