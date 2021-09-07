Група “Ветерани за свободу” (“Veterans 4 Freedom”) була заснована колишнім командосом королівської морської піхоти та складалася з більш ніж 200 колишніх військовослужбовців, які виступають проти щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє британське видання Mail.Online.

Члени групи спілкувалися за допомогою месенджера Telegram. Їх обговорення включали можливі атаки на центри вакцинації. Один з учасників поділився реєстраційними номерами автомобілів працівників центру вакцин.

Щонайменше один учасник – Майкі П (на фото) поділився фотографіями серед колег працівників центру вакцинації та їх реєстраційними номерами автомобілів.

Члени угрупування стверджували, що “Ветерани за свободу” мають 16 оперативних “осередків”, таємну команду керівництва, а також обговорювали питання придбання арбалетів. Не заперечували вони й перспективи народного повстання, де “армія стане ворожою стороною і ми виведемо її брудними прийомами”.

Член угрупування “Ветерани за Свободу” зі своєю рушницею.

Після того, як таблоїд опублікував розслідування, угрупування оголосило про розпуск, повідомляє Mail.Online. Деякі члени групи створили нову групу під назвою “Глобальний альянс ветеранів”, – йдеться у доповіді.

Очільник групи під псевдонімом Белзак (Bellzaac) написав, що створював її як мирну, а “її охрестили як бунтівну”. Він додав, що хотів здійснювати свою діяльність “законним і мирним шляхом.

Антивакцинаторський рух у Великій Британії набув кульмінації після початку програми імунізації проти COVID-19.

Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.