Група “Ветерани за свободу” (“Veterans 4 Freedom”) була заснована колишнім командосом королівської морської піхоти та складалася з більш ніж 200 колишніх військовослужбовців, які виступають проти щеплень від COVID-19.
Про це повідомляє британське видання Mail.Online.
Члени групи спілкувалися за допомогою месенджера Telegram. Їх обговорення включали можливі атаки на центри вакцинації. Один з учасників поділився реєстраційними номерами автомобілів працівників центру вакцин.
Члени угрупування стверджували, що “Ветерани за свободу” мають 16 оперативних “осередків”, таємну команду керівництва, а також обговорювали питання придбання арбалетів. Не заперечували вони й перспективи народного повстання, де “армія стане ворожою стороною і ми виведемо її брудними прийомами”.
Після того, як таблоїд опублікував розслідування, угрупування оголосило про розпуск, повідомляє Mail.Online. Деякі члени групи створили нову групу під назвою “Глобальний альянс ветеранів”, – йдеться у доповіді.
Очільник групи під псевдонімом Белзак (Bellzaac) написав, що створював її як мирну, а “її охрестили як бунтівну”. Він додав, що хотів здійснювати свою діяльність “законним і мирним шляхом“.
Антивакцинаторський рух у Великій Британії набув кульмінації після початку програми імунізації проти COVID-19.
Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.
- Уряд Великої Британії планує продовжити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19, на шість місяців.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування більшості COVID-обмежень в Англії з 19 липня.
- Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.
- У США від COVID-19 помер антивакцинатор, що заперечував коронавірус і був прихильником QAnon.