Група з 200 колишніх військових у Великій Британії, члени якої обговорювали напади на центри вакцинації проти COVID-19, розформувалася після того, як їх розкрив британський таблоїд. Координувалося угрупування через Telegram-канали.

Група “Ветерани за свободу” (“Veterans 4 Freedom”) була заснована колишнім командосом королівської морської піхоти та складалася з більш ніж 200 колишніх військовослужбовців, які виступають проти щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє британське видання Mail.Online.

Члени групи спілкувалися за допомогою месенджера Telegram. Їх обговорення включали можливі атаки на центри вакцинації. Один з учасників поділився реєстраційними номерами автомобілів працівників центру вакцин.

Члени угрупування стверджували, що “Ветерани за свободу” мають 16 оперативних “осередків”, таємну команду керівництва, а також обговорювали питання придбання арбалетів. Не заперечували вони й перспективи народного повстання, де “армія стане ворожою стороною і ми виведемо її брудними прийомами”.

Після того, як таблоїд опублікував розслідування, угрупування оголосило про розпуск, повідомляє Mail.Online. Деякі члени групи створили нову групу під назвою “Глобальний альянс ветеранів”, – йдеться у доповіді.

Очільник групи під псевдонімом Белзак (Bellzaac) написав, що створював її як мирну, а “її охрестили як бунтівну”. Він додав, що хотів здійснювати свою діяльність “законним і мирним шляхом“.

Антивакцинаторський рух у Великій Британії набув кульмінації після початку програми імунізації проти COVID-19.

Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.