Про це інформує EER.

Цього тижня глава Естонської православної церкви московського патріархату оголосив про проведення “молебню за мир”фактично до річниці російського вторгнення в Україну. Щобільше у молебні передбачалася участь представників проросійських політичних сил. В результаті митрополит ЕПЦ МП Євген, який є громадянином Росії, був змушений вже вдруге за три місяці вирушити до МВС – восени минулого року його викликали для засудження висловлювання патріарха Кирила про війну та мобілізацію. Цього разу священнослужителя викликали терміново.

Темами бесіди з митрополитом були “червоні лінії”, якими у Міністерстві вважають “будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти України” та елементи “політичної агітації з боку релігійних організацій”.

Позиція ЕПЦ викликала обурення в естонських політиків, котрі запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита Євгена посвідки на проживання.

ЕПЦ МП випустила заяву, в якій наголосили, що “церква стала жертвою політичної провокації”, а також, що “церква не бере участі в політиці і не завжди може оцінити політичні наслідки та політичну діяльність деяких безвідповідальних діячів”.

В результаті “молебень про мир” у соборі Олександра Невського скасували.