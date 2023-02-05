Віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Естонії Райво Кюйт заявив, що у діяльності Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) першою очевидною червоною лінією є будь-яка вербальна чи невербальна підтримка російської агресії проти України.

Про це інформує EER.

Цього тижня глава Естонської православної церкви московського патріархату оголосив про проведення “молебню за мир”фактично до річниці російського вторгнення в Україну. Щобільше у молебні передбачалася участь представників проросійських політичних сил. В результаті митрополит ЕПЦ МП Євген, який є громадянином Росії, був змушений вже вдруге за три місяці вирушити до МВС – восени минулого року його викликали для засудження висловлювання патріарха Кирила про війну та мобілізацію. Цього разу священнослужителя викликали терміново.

Темами бесіди з митрополитом були “червоні лінії”, якими у Міністерстві вважають “будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти України” та елементи “політичної агітації з боку релігійних організацій”.

Позиція ЕПЦ викликала обурення в естонських політиків, котрі запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита Євгена посвідки на проживання.

ЕПЦ МП випустила заяву, в якій наголосили, що “церква стала жертвою політичної провокації”, а також, що “церква не бере участі в політиці і не завжди може оцінити політичні наслідки та політичну діяльність деяких безвідповідальних діячів”.

В результаті “молебень про мир” у соборі Олександра Невського скасували.