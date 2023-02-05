Про це інформує EER.
Цього тижня глава Естонської православної церкви московського патріархату оголосив про проведення “молебню за мир”фактично до річниці російського вторгнення в Україну. Щобільше у молебні передбачалася участь представників проросійських політичних сил. В результаті митрополит ЕПЦ МП Євген, який є громадянином Росії, був змушений вже вдруге за три місяці вирушити до МВС – восени минулого року його викликали для засудження висловлювання патріарха Кирила про війну та мобілізацію. Цього разу священнослужителя викликали терміново.
Темами бесіди з митрополитом були “червоні лінії”, якими у Міністерстві вважають “будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти України” та елементи “політичної агітації з боку релігійних організацій”.
Позиція ЕПЦ викликала обурення в естонських політиків, котрі запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита Євгена посвідки на проживання.
ЕПЦ МП випустила заяву, в якій наголосили, що “церква стала жертвою політичної провокації”, а також, що “церква не бере участі в політиці і не завжди може оцінити політичні наслідки та політичну діяльність деяких безвідповідальних діячів”.
В результаті “молебень про мир” у соборі Олександра Невського скасували.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” проти громадян РФ, пов’язаних із Російської православної церквою. Обмеження стосуватимуться зокрема Гундяєва та Ємельянова.
- Під час обшуку СБУ на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявлено сотні тисяч готівки, російську пропагандистську літературу та сухпайки окупантів.
- Співробітники Служби безпеки України зібрали докази щодо вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.
- Співробітники СБУ завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, й виявили російські паспорти та прапор “новоросії”.
- У 70-х роках глава російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) був агентом радянської розвідки у Швейцарії.