Про це повідомляє Reuters.

Зал Сенату очистили від прихильників президента США Дональда Трампа, які штурмували Капітолій.

Спецназ увійшов в Капітолій, будівля Конгресу США, куди раніше прорвалися протестувальники. Як уточнюється, це були співробітники спецназу ФБР.

На даний момент співробітники поліції відганяють протестуючих від будівлі.

Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

У той же час, кілька конгресменів і сенаторів повідомили, що затвердження результатів виборів може продовжитися вночі.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.