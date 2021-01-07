З будівлі конгресу США вивели всіх демонстрантів, зараз там безпечно.

Про це повідомляє Reuters.

Зал Сенату очистили від прихильників президента США Дональда Трампа, які штурмували Капітолій.

Спецназ увійшов в Капітолій, будівля Конгресу США, куди раніше прорвалися протестувальники. Як уточнюється, це були співробітники спецназу ФБР.

LIVE: Trump supporters storm the U.S. Capitol https://t.co/mK6Wl96WXx — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

На даний момент співробітники поліції відганяють протестуючих від будівлі.

Super nice of that cop to help a MAGA terrorist down the steps of the Capitol. Are you kidding me?pic.twitter.com/oxJZCX31hj — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 6, 2021

The Capitol building is now secure, U.S. officials say. Police are driving protesters away from the building, according to a @Reuters witness. More updates: https://t.co/FvAkaFl6X7 pic.twitter.com/on5meROakh — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

Liz Cheney: “We just had a violent mob assault the US capitol … No question the President formed the mob, the President incited the mob, the President addressed the mob. He lit the flame.” pic.twitter.com/Mk0laFbQRo — Josh Marshall (@joshtpm) January 6, 2021

Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

У той же час, кілька конгресменів і сенаторів повідомили, що затвердження результатів виборів може продовжитися вночі.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.