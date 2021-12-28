Про це повідомляє американське онлайнове видання The Washington Post.
Попри те, що в США виріс рівень зараження на Omicron до рівнів, яких не було з минулої зими, він має менш серйозні наслідки, ніж штам коронавірусу Delta, згідно з міжнародними дослідженнями та ранніми даними кількох американських лікарень.
Згідно з даними, проаналізованими вченими з Імперського коледжу Лондона, у тих, хто інфікований варіантом Omicron, на 15-20 відсотків менше шансів звернутися по невідкладну допомогу і на 40 відсотків менше шансів бути госпіталізованим, у порівнянні з тими, хто інфікований Delta. Це підтверджується й з попередніми даними лікарень у США.
За словами Джеймса Массера, науковця з кафедри патології та геномної медицини, у методистській лікарняній системі Х’юстона близько 15 відсотків пацієнтів із симптомами Omicron опинилися в лікарні – приблизно на 70 відсотків менше, ніж у тих, хто інфікований штамом коронавірусу Delta
Абсолютно зрозуміло, що в нашій лікарняній системі нижчий рівень госпіталізації наших пацієнтів з омікроном”, – зазначив Массер.
Однак він та інші експерти застерігають від самозаспокоєння, стверджуючи, що мільйони американців, особливо невакцинованих, залишаються вразливими до серйозних захворювань.
Інші фактори, які можуть призвести до більшого ризику, включають вік людини, тип вакцини або ревакцинації, яку вони отримали, а також наявність у них проблем зі здоров’ям, таких як захворювання серця або ожиріння, наголосив Майкл Остерхольм, директор Центру досліджень інфекційних захворювань та Політика в Університеті Міннесоти та член робочої групи президента Байдена з перехідного періоду COVID-19.
Лікарі також попереджають, що набагато більше людей інфікуються варіантом Omicron через його передачу. Якщо навіть невелика частина цих людей потрапляє в лікарню, вони турбуються, що системи охорони здоров’я, які вже не мають персоналу через дельта-інфекцію, можуть бути перевантажені, що призводить до відділення невідкладної допомоги людям.
Ентоні Фаучі, головний медичний радник Байдена, сказав, що швидке збільшення кількості людей, які інфікуються Omicron, створить додаткове навантаження на медичну систему.
У нас буде справжній виклик для системи надання медичної допомоги, а саме кількість ліжок у відділенні реанімації та навіть кількість медичних працівників. Навіть вакциновані люди отримують інфекції. Тож якщо ви заразите достатню кількість медсестер і лікарів, вони тимчасово вийдуть з ладу.”, – зазначив Фаучі.
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