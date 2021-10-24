Про це журналіст сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
“Рік тому я написав розслідування, що є витік інформації з Офісу президента після наради президента Зеленського. Я написав, що провалена спецоперація. Що у той час, як у російських тюрмах сидить 400 українських заручників, 28 російських терористів дозволяють повернути до Росії. Не забрати, як планувала українська розвідка, а віддати. Все через те, що хтось злив інформацію”, – сказав Бутусов.
За його словами, рік не проводилося жодного розслідування, все спростовувалось. Але потім все ж таки у команді президента зізналися, що спецоперація була і вона дійсно провалена.
Юрій Бутусов зауважив, що було б гарно для балансу думок, щоб Володимир Зеленський погодився дати йому велике інтерв’ю щодо спецоперації із затримання “вагнерівців”.
Читайте також:
«Вагнергейт», офшори Зеленського та закон про олігархів: нардепи вимагають від Венедіктової розслідувань
“Чому президент за цілий рік не дав якесь детальне інтерв’ю про “вагнергейт” щодо тих фактів, які я розповів? Це ж питання національної безпеки. Чи погодиться він на всю країну розповісти: був провал спецоперації чи була зрада в Офісі президента? Чи можемо ми сподіватися на таку свободу слова від Зеленського?” – поцікавився Юрій Бутусов.