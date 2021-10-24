Про це журналіст сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Рік тому я написав розслідування, що є витік інформації з Офісу президента після наради президента Зеленського. Я написав, що провалена спецоперація. Що у той час, як у російських тюрмах сидить 400 українських заручників, 28 російських терористів дозволяють повернути до Росії. Не забрати, як планувала українська розвідка, а віддати. Все через те, що хтось злив інформацію”, – сказав Бутусов.

За його словами, рік не проводилося жодного розслідування, все спростовувалось. Але потім все ж таки у команді президента зізналися, що спецоперація була і вона дійсно провалена.

Юрій Бутусов зауважив, що було б гарно для балансу думок, щоб Володимир Зеленський погодився дати йому велике інтерв’ю щодо спецоперації із затримання “вагнерівців”.

“Чому президент за цілий рік не дав якесь детальне інтерв’ю про “вагнергейт” щодо тих фактів, які я розповів? Це ж питання національної безпеки. Чи погодиться він на всю країну розповісти: був провал спецоперації чи була зрада в Офісі президента? Чи можемо ми сподіватися на таку свободу слова від Зеленського?” – поцікавився Юрій Бутусов.