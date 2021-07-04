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Бужанський заступився за нардепа, щодо якого склали адмінпротокол за водіння у стані наркотичного сп‘яніння

Народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський заступився за свого колегу Євгенія Брагара, щодо якого склали адміністративний протокол за водіння у стані наркотичного сп‘яніння.

Неділя, 4 липня 2021, 17:52

Про це повідомляють #Букви.

Так, нардеп VIII скликання Верховної Ради Борислав Береза у своєму Facebook прокоментував новину про адмінпротокол щодо Брагара. Зокрема, він зазначив, що “наркомани при владі – це небезпека для України”.

Однак цей допис розгнівав колегу Брагара Максима Бужанського. У коментарях нардеп опублікував медичну довідку про проведення тестування на наркотичні речовини з приватної клініки. Згідно з цим документом, 4 липня в організмі Брагара начебто не виявлено наркотиків.

“У ДБР пішла заява. Це триста перший випадок, коли патрульні під будь-яким приводом, розмова телефоном, не підсвічується номер тощо, зупиняють водія, “раптом” виявляють, що він схожий на нетверезого і направляють його в один і той же диспансер, з будь-якого району, який видає підтвердження нетверезості в ста випадках зі ста”, – написав Бужанський.

Водночас ексколега Брагара по партії Олександр Дубінський не підтримав його у цій ситуації.

“Депутата СН Брагара, який пропонував продати собаку і заплатити за комуналку – зупинено поліцією за водіння в стані наркотичного сп’яніння. Що для мене багато тепер пояснює … Партія аферистів, шахраїв і наркоманів”, – написав нардеп.

Нагадаємо, що народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Брагар керував автомобілем в стані наркотичного сп’яніння. У протоколі, що опинився у розпорядженні ЗМІ, вказано факт наркотичного сп’яніння нардепа.

Раніше народний депутат України від партії “Слуга народу” Євгеній Брагар в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.

Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.

  • Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
  • У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
  • Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.
Теги: Євгеній Брагар, Максим Бужанський, наркотичне сп'яніння, Олександр Дубінський

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