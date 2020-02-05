Базовий індекс ф'ючерсів на каву на світовому ринку знизився на 20% через поширення коронавірусу з території Китаю.

Про це повідомляє Financial Times

З початку року вартість кавових зерен на ринку знизилася до приблизно долара за фунт (0,453 кг). Це зниження на 20% в порівнянні зі стандартним показником базового індексу ф’ючерсів.

Для порівняння, це падіння більше, ніж у нафти марки Brent, де відбулося зниження на 17%. Також на світовому ринку істотно впала в ціні мідь – на 9% на Лондонській біржі металів.

“Китай є важливим учасником світової кавової індустрії, обсяг імпорту за останнє десятиліття виріс більш ніж втричі. Це, в поєднанні з потенціалом країни для значно більш високого прогнозованого зростання, поставило інвесторів в глухий кут”, – пояснили в виданні.

За даними нідерландської компанії фінансових послуг Rabobank, на Китай припадає лише близько 2% світового споживання кави.

Різке зниження на світовому ринку могло бути викликане спалахом коронавірусу, через що попит на каву значно скоротився.



Зокрема, велика мережа кав’ярень Starbucks оголосила, що закрила більше половини своїх 4300 торгових точок в Китаї. Мережа Luckin Coffee закрила всі свої точки в Ухані, місті з населенням близько 11 мільйонів.

На думку експерта Rabobank Карлоса Міра, зміна цін була спровокована ще й падінням акцій цих двох компаній. Акції Starbucks впала на 6% з січня, а Luckin Coffee втратив близько третини.

Що буде далі, залежить від двох чинників: як довго триватиме спалах коронавірусу, а також – чи не знищить він попит на каву в інших країнах Азії та за її межами.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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