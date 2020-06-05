У Вашингтоні (США) частину 16-ї вулиці, що веде до будівлі адміністрації президента, перейменували на "Площу Black Lives Matter" (Black Lives Matter Plaza) – на честь руху проти поліцейського насильства на ґрунті расизму.

Про це повідомила в своїх соціальних мережах мер Вашингтона Мюрієл Баузер.

“Ділянка 16-ї вулиці перед Білим домом тепер офіційно називається “Black Lives Matter Plaza”, – написала вона, оприлюднивши відповідні відео.

На записах відображено момент встановлення дорожнього покажчика з новою назвою.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

На вказаній вулиці також намалювали гігантськими літерами напис: Black Lives Matter (“Життя чорних важливі”).

“…I’m happy to live in this period is that we have been forced to a point where we’re going to have to grapple with the problems that men have been trying to grapple with through history, but the demand didn’t force them to do it.” Dr Martin Luther King Jr #BlackLivesMatter pic.twitter.com/SNccbPXonQ — Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) June 5, 2020

Як повідомляє NBC News, 16-я вулиця в Вашингтоні веде до Лафайет-сквер перед Білим домом.

У цьому районі відбувалися масові протести через вбивство поліцейськими 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Днями поліція зачистила вулиці від демонстрантів для прогулянки президента США Дональда Трампа.

Так, у понеділок американський лідер дійшов до Єпископальної церкви Святого Іоанна, де, тримаючи в руках Біблію, виступив з промовою, в якій пообіцяв забезпечити безпеку країни. Незадовго до виступу Трампа поліція зачистила Лафайет-сквер, використовуючи світлошумові гранати, сльозогінний газ та гумові кулі.

“Цього тижня була суперечка про те, чия це вулиця. Мер Баузер хотіла абсолютно ясно дати зрозуміти, що це вулиця округу Колумбія, і вшанувати демонстрантів, які мирно протестували в понеділок увечері”, – наголосили в адміністрації мера.

Як повідомляє агентство ВВС, Баузер також закликала Трампа відкликати федеральні війська з Вашингтона. Вона зазначила, що з 5 червня в місті скасовують комендантську годину, яку було введено в зв’язку з масовими протестами. Мер наголосила, що міська поліція здатна впоратися з мирними протестами.