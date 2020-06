Про це повідомила в своїх соціальних мережах мер Вашингтона Мюрієл Баузер.

“Ділянка 16-ї вулиці перед Білим домом тепер офіційно називається “Black Lives Matter Plaza”, – написала вона, оприлюднивши відповідні відео.

На записах відображено момент встановлення дорожнього покажчика з новою назвою.

На вказаній вулиці також намалювали гігантськими літерами напис: Black Lives Matter (“Життя чорних важливі”).

“…I’m happy to live in this period is that we have been forced to a point where we’re going to have to grapple with the problems that men have been trying to grapple with through history, but the demand didn’t force them to do it.” Dr Martin Luther King Jr #BlackLivesMatter pic.twitter.com/SNccbPXonQ

— Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) June 5, 2020