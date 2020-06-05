Про це повідомила в своїх соціальних мережах мер Вашингтона Мюрієл Баузер.

“Ділянка 16-ї вулиці перед Білим домом тепер офіційно називається “Black Lives Matter Plaza”, – написала вона, оприлюднивши відповідні відео.

На записах відображено момент встановлення дорожнього покажчика з новою назвою.

На вказаній вулиці також намалювали гігантськими літерами напис: Black Lives Matter (“Життя чорних важливі”).

Як повідомляє NBC News, 16-я вулиця в Вашингтоні веде до Лафайет-сквер перед Білим домом.

У цьому районі відбувалися масові протести через вбивство поліцейськими 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Днями поліція зачистила вулиці від демонстрантів для прогулянки президента США Дональда Трампа.

Так, у понеділок американський лідер дійшов до Єпископальної церкви Святого Іоанна, де, тримаючи в руках Біблію, виступив з промовою, в якій пообіцяв забезпечити безпеку країни. Незадовго до виступу Трампа поліція зачистила Лафайет-сквер, використовуючи світлошумові гранати, сльозогінний газ та гумові кулі.

“Цього тижня була суперечка про те, чия це вулиця. Мер Баузер хотіла абсолютно ясно дати зрозуміти, що це вулиця округу Колумбія, і вшанувати демонстрантів, які мирно протестували в понеділок увечері”, – наголосили в адміністрації мера.

Як повідомляє агентство ВВС, Баузер також закликала Трампа відкликати федеральні війська з Вашингтона. Вона зазначила, що з 5 червня в місті скасовують комендантську годину, яку було введено в зв’язку з масовими протестами. Мер наголосила, що міська поліція здатна впоратися з мирними протестами.

 

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‪The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”.‬

Публикация от Mayor Muriel Bowser (@mayor_bowser)

Фото: Daniel Slim/AFP – Getty Images

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

  • Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
  • У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
  • Незалежний розтин підтвердив, що темношкірий чоловік Джордж Флойд, який загинув після жорстокого затримання білими поліцейськими, помер від удушення.
  • Прокурори висунули кримінальні звинувачення проти чотирьох поліцейських Міннеаполіса, причетних до смерті темношкірого американця Джорджа Флойда, смерть якого викликала хвилю загальнонаціональних протестів і заворушень в США.