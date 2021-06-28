Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу Російської Федерації Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв'язку з причетністю до підриву складу боєприпасів в селищі Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Чехії.

У цій ноті Чехія вимагає повністю компенсувати збиток від вибуху і закликає російську сторону почати переговори з даного питання.

За даними сайту idnes.cz, сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.

Міністерство внутрішніх справ Чехії вже підготувало законопроєкт про розподіл грошей: 350 млн крон підуть муніципалітетам і владі регіонів, 300 млн будуть розподілені серед жителів прилеглих до місця вибуху населених пунктів.

Суми для муніципалітетів розподіляються залежно від відстані від “периметра ризику”, а також відповідно до податковим навантаженням. Для муніципалітету Злінського краю ця сума становить 59 млн, для села Влаховіце – 116 млн, для Славичин – 104 млн, для Липова і Богуславіце-над-Вларжі – 36 млн, а в Халужіце повинні отримати майже 16 млн.

Кожен житель, включаючи дітей, які постійно проживають в п’яти муніципалітетах, повинен мати право на отримання певної суми, заявила влада Чехії.

“Наприклад, для жителів Влаховіц це сума складе близько 90 тис. крон, в Славичин жителі отримають по 15 тис. крон, тому що це місто не належить до найбільш постраждалих. Люди повинні подати заяву про отримання компенсації протягом шести місяців”, – сказав Станіслав Полчак, юрист муніципалітетів і член Європейського парламенту.

Більшу частину суми передбачається заплатити місцевим жителям за період неконтрольованих вибухів з середини жовтня до середини грудня 2014 року, Прага називає це небезпечною ситуацією з прямою загрозою людям.

Гроші планується направити на ремонт доріг, пошкоджених вивезенням боєприпасів, а також на економічний розвиток населених пунктів, на спонсорування некомерційних організацій і асоціацій, і на інші цілі.

Також МЗС Чехії повідомило послу Росії, що розпорядження уряду РФ від 23 квітня і доповнення до нього від 13 травня про “недружні країни” (до них віднесені Чеська Республіка і Сполучені Штати), є порушенням міжнародного права, а саме Віденської конвенції про дипломатичні зносини (там прописано зобов’язання не робити відмінностей між окремими державами) і договору між Чеською Республікою та Російською Федерацією про дружні відносини і співробітництво. Тому дану постанову уряду РФ потрібно скасувати.

Як відомо, 17 квітня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.