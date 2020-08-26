Сполучені Штати Америки попередили Росію про санкції в разі підтвердження причетності влади РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомили в МЗС РФ.

Таку заяву зробив заступник держсекретаря США Стівен Біган після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

“Заздалегідь визначивши, що трапилося як” інцидент “, американська сторона акцентувала, що в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році”, – повідомляє МЗС РФ.

У свою чергу, в російському відомстві заявили, що не допустять голослівних звинувачень.

“Вважаємо глибоко образливими звинувачення в якомусь прагненні “приховати істину”, що лунають із західних столиць на адресу омских лікарів, які негайно надали А.А.Навальному висококваліфіковану допомогу”, – заявили у відомстві.