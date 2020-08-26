Про це повідомили в МЗС РФ.
Таку заяву зробив заступник держсекретаря США Стівен Біган після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
“Заздалегідь визначивши, що трапилося як” інцидент “, американська сторона акцентувала, що в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році”, – повідомляє МЗС РФ.
У свою чергу, в російському відомстві заявили, що не допустять голослівних звинувачень.
“Вважаємо глибоко образливими звинувачення в якомусь прагненні “приховати істину”, що лунають із західних столиць на адресу омских лікарів, які негайно надали А.А.Навальному висококваліфіковану допомогу”, – заявили у відомстві.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили з отруєнням. Тепер він у реанімації непритомний. Наразі відомо про те, що стан політика стабільно важкий. Він у комі.
- Пізніше повідомлялося, що медики лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) всіляко перешкоджають і не дозволяють транспортувати Олексія Навального в клініку на території Німеччини.
- 21 серпня вдень міську лікарню Омська, де перебував в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” повідомили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли.
- Федеральний уряд Німеччини вимагає терміново розпочати розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.