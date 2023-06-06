Внаслідок підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях сільськогосподарські посіви перебувають під загрозою знищення.

Джерело: пресслужба Апарату ВРУ з посиланням на заяву голови парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайди.

Ці регіони щорічно потерпають від посухи і користуються водою з Каховського водосховища для поливу. Тепер ведення сільського господарства в цих регіонах – під загрозою.

За словами Олександра Гайди, підрив Каховської ГЕС – це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку.

“Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС – не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі”, – зазначив Олександр Гайду.

А також наголосив, що Україна виконує свої зобов’язання, як гарант глобальної продовольчої безпеки, постачаючи продовольство в ті країни, які його потребують. Однак Росія постійно створює нові загрози, аби посилити голод у світі.

“Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки, як для України, так і всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі дії, щоб зупинити та засудити дії Росії та не допустити голоду”, – резюмував Олександр Гайду.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.