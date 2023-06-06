Джерело: Юрій Соболевський в етері телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, завдяки оперативній реакції місцевих на підрив Каховської ГЕС ситуація залишається складною, проте контрольованою. Евакуація продовжує тривати і, як повідомив посадовець, паніка серед населення відсутня.

“Є розроблений завчасно евакуаційний маршрут, є місця розміщення людей. Зараз всі працюють єдиною командою і в посиленому режимі. Багато навантаження йде на ДСНС, поліцію, медичні заклади – вони готові до будь-яких наслідків”, – пояснив Соболевський.

Також заступник Херсонської облради відзначив, що рівень води постійно збільшується.

“На лівому березі Херсонщини просто хаос. Тільки зараз росіяни розпочинають якісь евакуаційні заходи, зокрема йдеться про Нову Каховку. У населених пунктах, розташованих вище дамби, взагалі не проводиться ніякої роботи з допомоги місцевим жителям. Те, що там будуть проблеми з доступом до питної води, це вже зрозуміло”, – наголосив він.

Водночас Соболевський переконаний, що це був “завчасно спланований та підготовлений теракт, до якого росіяни готувалися”.

“Є декілька сценаріїв подальшого розвитку подій. І зараз розвивається не найгірший. Але, на жаль, певний час вода все ще буде стояти. Я думаю, близько тижня і далі рівень поступово почне знижуватися”, – резюмував посадовець.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

Станом на 15:00 6 червня із підтоплених районів Херсонської області вже евакуювали близько 1300 осіб.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.