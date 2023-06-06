Через підрив Каховської ГЕС підтоплено понад 20 населених пунктів: вода буде прибувати ще протягом доби — глава МВС

Джерело: МВС України.

За словами глави відомства Ігоря Клименка в етері національного телемарафону, нині рівень води на правобережжі Херсонської області складає понад два метри.

“Очікуємо, що вода буде прибувати протягом ще як мінімум 20-24 годин, тому усі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово”, – сказав Клименко.

Правоохоронці вже евакуювали близько тисячі людей. Евакуація населення продовжується.

У Херсоні розгорнули п’ять пунктів. У них можуть перебувати люди перед евакуацією до інших населених пунктів.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.