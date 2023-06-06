Через підрив Каховської ГЕС підтоплено понад 20 населених пунктів: вода буде прибувати ще протягом доби — глава МВС

Джерело: МВС України.
За словами глави відомства Ігоря Клименка в етері національного телемарафону, нині рівень води на правобережжі Херсонської області складає понад два метри.
“Очікуємо, що вода буде прибувати протягом ще як мінімум 20-24 годин, тому усі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово”, – сказав Клименко.
Правоохоронці вже евакуювали близько тисячі людей. Евакуація населення продовжується.
У Херсоні розгорнули п’ять пунктів. У них можуть перебувати люди перед евакуацією до інших населених пунктів.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- У зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.
- На тлі надзвичайної ситуації через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення.