У НЕК "Укренерго" заявили, що споживання електроенергії зростає, здебільшого через суттєве похолодання. Тож у країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у пік споживання — ранкові та вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нині обсяг виробленої електроенергії недостатній для абсолютного покриття споживання. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Окрім цього, у компанії запевнили, що в Україну здійснюється імпорт електроенергії.

Водночас в Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

В “Укренерго” нагадали, що внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак РФ на енергосистему України пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Служби постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки відновлення стає все складнішим та триває довше. Крім того, відновлені об’єкти та резервні схеми живлення мають знижену надійність. Наслідки російських атак відчутні не тільки під час влучань, а й, на жаль, через деякий час після цього.

Зокрема у посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

Так, на 7 лютого “Укренерго” встановила нові ліміти споживання електроенергії.

Для Києва обмеження встановлені на рівні 1147 МВт на день і 768 МВт на ніч. Для Київської області денні ліміти визначені на рівні 852 МВт, нічні – на рівні 705 МВт.

Дніпропетровській області на день виділені 1707 МВт, на ніч – 1652 МВт.

У компанії зазначили, що ліміти дозволяють столиці та вказаним регіонам дотримуватись графіків стабілізаційних відключень.

Проте, зауважили, внаслідок аварії на підстанції на Одещині все ще залишається складна ситуація зі світлом.