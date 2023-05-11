10 травня в Україні почала функціонувати програма "єВідновлення". Тисячі українців почали реєструвати заявки на отримання допомоги, через що програма зависла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Заявок вже тисячі, і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх найближчим часом. Тож якщо вам не вдалося скористатися послугою – не переживайте, спробуйте зайти у додаток пізніше”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що з 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.

Програму розроблено спільно з Міністерством цифрової інформації України, USAID / UK aid проєктом “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” та Світовим банком.

У Мінінфраструктури зазначили, що за даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджень чи руйнувань зазнали майже 18 500 житлових багатоповерхівок та понад 142 000 приватних домівок.

У межах програми будуть відновлювати будинки, які зазнали незначних пошкоджень.

Для того, щоб це можна було зробити якнайшвидше, послугу “єВідновлення” максимально цифровізували та спростили для громадян.

Подати заявку на допомогу можна в застосунку “Дія” у декілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги.

Скористатись послугою можуть всі громадяни України, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат у гуртожитку.

Аби отримати компенсацію, спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не подано. Це можна зробити на порталі чи в застосунку “Дія”, а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок “єВідновлення” в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. На даний момент до “єВідновлення” підключено такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до “єВідновлення”.

Після цього слід подати заяву на компенсацію в “Дії”.

Після подання заявки спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яку буде нараховано.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку “єВідновлення”.

Отримані від держави кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.