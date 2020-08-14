Через руйнівні вибухи в порту Бейрута (Ліван) в місті постраждали близько 640 історичних будівель, частина з яких знаходиться під загрозою обвалення.

Про це поінформували в пресслужбі ЮНЕСКО – спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки і культури.

У заяві з посиланням на генерального директора Управління старовини Міністерства культури Лівану Саркіса Хурі відзначається, що в Бейруті через вибухи постраждали щонайменше 8000 будівель. Багато з них розташовані в старих кварталах міста Геммайзе та Мар-Міхаель.

“Серед них приблизно 640 історичних будівель, близько 60 з яких знаходяться під загрозою обвалення”, – наголошується в повідомленні ЮНЕСКО.

Серед постраждалих будівель є великі музеї (наприклад, Національний музей Бейруту, Музей Сурсок та Археологічний музей Американського університету Бейрута), а також галереї та релігійні об’єкти.

Наразі існує необхідність термінових робіт із зміцнення конструкцій та гідроізоляції, щоб запобігти подальшому руйнуванню будівель від осінніх дощів.

В ЮНЕСКО вже мобілізували провідні культурні організації й експертів з Лівану та інших країн для вжиття заходів зі збереження культурної спадщини міста.

“ЮНЕСКО… очолить міжнародну мобілізацію на відновлення і реконструкцію культури і спадщини Бейрута”, – йдеться в заяві.