Про це поінформували в пресслужбі ЮНЕСКО – спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки і культури.
У заяві з посиланням на генерального директора Управління старовини Міністерства культури Лівану Саркіса Хурі відзначається, що в Бейруті через вибухи постраждали щонайменше 8000 будівель. Багато з них розташовані в старих кварталах міста Геммайзе та Мар-Міхаель.
“Серед них приблизно 640 історичних будівель, близько 60 з яких знаходяться під загрозою обвалення”, – наголошується в повідомленні ЮНЕСКО.
Серед постраждалих будівель є великі музеї (наприклад, Національний музей Бейруту, Музей Сурсок та Археологічний музей Американського університету Бейрута), а також галереї та релігійні об’єкти.
Наразі існує необхідність термінових робіт із зміцнення конструкцій та гідроізоляції, щоб запобігти подальшому руйнуванню будівель від осінніх дощів.
В ЮНЕСКО вже мобілізували провідні культурні організації й експертів з Лівану та інших країн для вжиття заходів зі збереження культурної спадщини міста.
“ЮНЕСКО… очолить міжнародну мобілізацію на відновлення і реконструкцію культури і спадщини Бейрута”, – йдеться в заяві.
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці цієї країни – Бейруті – нещодавно пролунали руйнівні вибухи.