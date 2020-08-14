Відповідний документ № 319 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
“З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Ліванській Республіці внаслідок вибуху в порту міста Бейрута… постановляю: надати гуманітарну допомогу Ліванській Республіці”, – йдеться в тексті указу.
Кабінету Міністрів України доручено невідкладно забезпечити надання допомоги.
Як уточнили в прес-службі Офісу президента, документ передбачає, що Україна направить Лівану вантаж, який допоможе в подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибухи в порту Бейрута.
Як відомо, після вибухів у порту Бейрута (Ліван) до посольства України звернулися 56 українців, які постраждали або чиє житло було пошкоджено. Такі дані оприлюднили в МЗС України станом на 13 серпня.
У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- 8 серпня в Бейруті учасники антиурядових протестів штурмували будівлі чотирьох міністерств. Під час зіткнень із силовиками постраждали понад 200 осіб. Після акцій протесту уряд Лівану вирішив піти у відставку у повному складі.