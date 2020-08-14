Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці цієї країни – Бейруті – нещодавно пролунали руйнівні вибухи.

Відповідний документ № 319 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

“З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Ліванській Республіці внаслідок вибуху в порту міста Бейрута… постановляю: надати гуманітарну допомогу Ліванській Республіці”, – йдеться в тексті указу.

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно забезпечити надання допомоги.

Як уточнили в прес-службі Офісу президента, документ передбачає, що Україна направить Лівану вантаж, який допоможе в подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибухи в порту Бейрута.

Як відомо, після вибухів у порту Бейрута (Ліван) до посольства України звернулися 56 українців, які постраждали або чиє житло було пошкоджено. Такі дані оприлюднили в МЗС України станом на 13 серпня.

У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.